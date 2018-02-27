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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
27.02.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

Futbolda yeni dönem! Devler Ligi'nde flaş değişiklik...

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Şampiyonlar Ligi'ne katılım kuraları, 2018'den sonrası için değişti. Şampiyonlar Ligi'ne 26 takım doğrudan katılacak. Türkiye'den sadece şampiyon doğrudan katılabilecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılım sisteminde değişiklik yapıldı. 2018-2021 yılları arası için planlanan yeni sisteme göre Şampiyonlar Ligi'ne 26, Avrupa Ligi'ne ise 17 takım doğrudan katılacak..

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Türkiye açısından ise bir değişiklik yok. Şampiyonlar Ligi'ne de, Avrupa Ligi'ne de 1 takımımız doğrudan katılacak. Ancak 4 büyük ligde ilk 4 sırada yer alan takımlar doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gideceği için, Türkiye'den eleme oynayacak takım -göreceli olarak- daha kolay rakiplerle eşleşebilecek..

Yapılan yeni düzenlemeye göre Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak takımların kontenjanları şöyle olacak:.

Şampiyonlar Ligi şampiyonu
Avrupa Ligi şampiyonu
İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya'dan 4 takım.
Fransa ve Rusya'dan 2 takım.
Portekiz, Ukrayna, Belçika ve Türkiye'den 1 takım.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanırsa, bu hak Çekya şampiyonuna devredilecek..

Futbolda yeni dönem Devler Liginde flaş değişiklik...

UEFA Avrupa Ligi'nde ise durum şöyle:
İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'dan 2 takım.
Rusya, Portekiz, Ukrayna, Belçika, Türkiye, Çekya ve İsviçre'den 1 takım..

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan takım, kendi liginde de Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, bu hak Fransa Ligi'nin 5'inci sırasındaki takıma devredilecek..

YENİ KATILIM KURALLARINDAKİ DETAYLAR
- Bir ülke grup aşamasında en fazla 5 takıma sahip olabilir.
- 26 takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına -UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi kazananları dahil- 6 takımın oynayabileceği bir tura doğrudan giriş yapacak.
- UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde elenen her takım, UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci bir şans yakalamaya devam edecek.
- UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu ve UEFA Avrupa Ligi için (elemeli bir mini turnuva olarak oynanan ve çift maçlı eleme sistemiyle) bir ön eleme turu olacak. (Sabah)

 

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