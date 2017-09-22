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Futbolda şike depremi! 4 futbolcu...

TFF, Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. TFF 1. Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Gazişehir Gaziantep İdarecisi Nizamettin Keremoğlu, Gazişehir Gaziantep futbolcusu Elyasa Süme, Manisaspor futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı ve Fatih Karagümrük futbolcusu Gökhan Sazdağı 'müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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İşte Disiplin Kurulu sevkleri açıklaması:

1- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL Kulübü'nün 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL Kulübü idarecisi NİZAMETTİN KEREMOĞLU'nun 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GAZİANTEPSPOR Kulübü futbolcusu ABDULLAH ELYASA SÜME'nin 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü futbolcusu İSMAİL HAKTAN ODABAŞI'nın 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. Kulübü futbolcusu GÖKHAN SAZDAĞI'nın 14.05.2017 tarihinde oynanan MANİSASPOR-ŞANLIURFASPOR TFF 1. Lig müsabakasında "müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs etmesi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 56. maddesi uyarınca 22.09.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübüİsmail Haktan OdabaşıFatih KaragümrükGökhan Sazdağı
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