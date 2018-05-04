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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
aa-spor
04.05.2018 - 09:27, Son Güncelleme:

Futbolda heyecanlı haftanın programı belli oldu! İşte program...

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Futbolda heyecanlı haftanın programı belli oldu! İşte program...

Futbolda Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta karşılaşmaları oynanacak. Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise normal sezon 34. ve son hafta müsabakalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Bugün:
20.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
Yarın:
16.00 Kardemir Karabükspor-Atiker Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
19.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor (Bahçeşehir Okulları)
6 Mayıs Pazar:
16.00 Fenerbahçe-Bursaspor (Ülker)
16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)
19.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray (Spor Toto Akhisar)
7 Mayıs Pazartesi:
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor (Bornova)
Not: Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında dün oynanması planlanan maçta elenecek takımın 32. hafta müsabakasının, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de yapılacağını duyurdu. Beşiktaş, kaldığı yerden oynanacağı açıklanan kupa maçına çıkmadı. İptal edilen maçla ilgili kararı federasyon verecek.

SPOR TOTO 1. LİG

Bugün:
17.30 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)
17.30 Adanaspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
17.30 Balıkesirspor Baltok-Grandmedical Manisaspor (Balıkesir Atatürk)
17.30 Gaziantepspor-Akın Çorap Giresunspor (Gaziantep)
Yarın:
17.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep (Çaykur Didi)
17.00 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova)
19.00 Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)
19.00 Samsunspor-Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
7 Mayıs Pazartesi:
19.00 MKE Ankaragücü-Adana Demirspor (Ankara 19 Mayıs)

TFF 2. LİG

Kırmızı Grup
Yarın:
15.30 Bucaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Buca)
15.30 Sivas Belediyespor-İnegölspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.30 Menemen Belediyespor-Eyüpspor (Menemen İlçe)
15.30 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk)
15.30 Tokatspor-Amed Sportif Faaliyetler (Tokat Gaziosmanpaşa)
15.30 Mersin İdmanyurdu-Sancaktepe Belediyespor (Mersin)
15.30 Tuzlaspor-Sarıyer (Tuzla Belediye)
15.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kocaeli Birlikspor (Bodrum İlçe)
15.30 Keçiörengücü-Kastamonuspor 1966 (Aktepe)

Beyaz Grup
Yarın:
15.30 Niğde Belediyespor-Silivrispor (Niğde 5 Şubat)
15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Hacettepe (Büyükşehir Belediye Atatürk)
15.30 Sakaryaspor-Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
15.30 Nazilli Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Nazilli İlçe)
15.30 Altay-Gümüşhanespor (İzmir Atatürk)
15.30 Ottocool Karagümrük-Pendikspor (Vefa)
15.30 Fethiyespor-BUGSAŞ Spor (Fethiye İlçe)
15.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Karşıyaka (Kırklareli Atatürk)
15.30 Şanlıurfaspor-Kahramanmaraşspor (Şanlıurfa GAP)

TFF 3. LİG

1. Grup
Yarın:
15.30 12 Bingölspor-Yeni Altındağ Belediyespor (Bingöl)
15.30 Orhangazi Belediyespor-Bayburt Grup Özel İdare (Orhangazi İlçe)
15.30 Çanakkale Dardanel-Ofspor (Çanakkale 18 Mart)
15.30 Bayrampaşa-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.30 Yomraspor-Kozan Belediyespor (Yomra İlçe)
15.30 Kemerspor 2003-Bergama Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)
15.30 Erzin Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Erzin İlçe)
15.30 Düzcespor-Erbaaspor (Düzce 18 Temmuz)
15.30 Çatalcaspor-Batman Petrolspor (Ziya Altınoğlu)

2. Grup
Yarın:
13.30 Van Büyükşehir Belediyespor-1461 Trabzon (Van Atatürk)
15.30 Gölcükspor-Anagold 24 Erzincanspor (Gölcük)
15.30 Turgutluspor-Kırıkhanspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.30 Darıca Gençlerbirliği-Muğlaspor (Darıca İlçe)
15.30 Erokspor-Yeni Orduspor (Atatürk Olimpiyat)
15.30 Tire 1922-Anadolu Bağcılarspor (Tire)
15.30 Diyarbekirspor-Yeşil Bursa (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.30 Ankara Demirspor-Pazarspor (TCDD Ankara Demirspor)

3. Grup
Yarın:
15.30 Osmaniyespor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)
15.30 Ankara Adliyespor-Kocaelispor (Ankara OSTİM)
15.30 Tekirdağspor-Aydınspor 1923 (Namık Kemal)
15.30 Kızılcabölükspor-Elaziz Belediyespor (Denizli Atatürk)
15.30 Karacabey Birlikspor-Çorum Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Payasspor (Tepecik Şenol Güneş)
15.30 Sultanbeyli Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Sultanbeyli Gölet)
15.30 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Cizrespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
6 Mayıs Pazar:
13.00 UTAŞ Uşakspor-Arsinspor (Uşak 1 Eylül)

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