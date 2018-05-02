Futbolda Haziran Devrimi!
Daha önce üzerinde görüş birliğine varılan değişiklik geçtiğimiz hafta resmileşti. Buna göre, 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren uygulanacak yeni kurallar, futbolculara ücretlerini alamadıkları takdirde tek taraflı haklı fesih kazandırıyor.
16 MART 2018 tarihinde Kolombiya’da toplanan FIFA Konseyi, statü ve yönetmeliklerde önemli değişikliklere gitti. 26 Nisan 2018 tarihli resmi yazıya göre futbolcuların transferlerinde ve ödemelerinde yaşadıkları sorunlar konusunda kararlar alan FIFA, Transfer Yönetmeliği’nin 14. maddesinde yaptığı değişiklikle 2 aydan fazla parasını alamayan oyunculara sözleşmelerini sona
erdirme hakkı tanıdı.
Bu tip bir durum yaşayan futbolcu borçlu kulübe yazılı olarak 15 günlük bir süre tanıması koşuluyla sözleşmesini feshedebilecek. Bu sayede mevcut sözleşmedeki alternatif hükümler yürürlüğe girecek.
‘KADRO DIŞI’NA SON
1 Haziran 2018 tarihinden yürürlüğe girecek olan kurallarla birlikte profesyonel oyuncular ve kulüpler arasındaki ilişki, taraflar arasındaki sözleşme istikrarının sürdürülmesi ve mevcut uyuşmazlık çözüm sisteminin etkinliğini daha da güçlendirmek amaçlanıyor. FIFA, Kasım 2017’de bir araya geldiği FIFPRO ile de bu konuyu görüşmüş; ödemeleri iki ay geciken futbolcunun serbest kalması ve kulüplerin futbolculara, “Kadro dışı bırakıldın. Artık yalnız başına antrenman yapacaksın” yaptırımını uygulamayacak olması hakkında fikir birliğine varılmıştı.
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