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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Futbolda haftanın programı belli oldu!
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aa-spor
16.03.2018 - 09:14, Son Güncelleme:

Futbolda haftanın programı belli oldu!

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Futbolda haftanın programı belli oldu!

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 26. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Spor Toto 1. Lig'de 28., TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 27. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Bugün:
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
Yarın:
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
18 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

SPOR TOTO 1. LİG

Bugün:
18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
Yarın:
13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep)
13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Altınordu-Denizlispor (Bornova)
18 Mart Pazar:
13.00 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor (Ankara 19 Mayıs)

TFF 2. LİG

Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Sarıyer-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Kocaeli Birlikspor-Kastamonuspor 1966 (Kocaeli Alparslan Türkeş)
18 Mart Pazar:
13.30 Eyüpspor-Keçiörengücü (Esenler)
15.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)
15.00 Bucaspor-Sancaktepe Belediyespor (Yeni Buca)
15.00 Tuzlaspor-Sivas Belediyespor (Tuzla Belediye)
15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Mersin İdmanyurdu (Bodrum İlçe)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Hatayspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
19.00 Menemen Belediyespor-Tokatspor (Menemen İlçe)

Beyaz Grup
Yarın:
15.00 Karşıyaka-Kahramanmaraşspor (İzmir Atatürk)
15.00 BUGSAŞ Spor-Zonguldak Kömürspor (Ankara OSTİM)
15.00 Fethiyespor-Konya Anadolu Selçukspor (Fethiye İlçe)
18 Mart Pazar:
15.00 SBS İnşaat Kırklarelispor-Ottocool Karagümrük (Kırklareli Atatürk)
15.00 Silivrispor-Nazilli Belediyespor (Silivri)
15.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
15.00 Niğde Belediyespor-Pendikspor (Niğde 5 Şubat)
15.00 Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
15.00 Hacettepe-Gümüşhanespor (Ankara 19 Mayıs)

TFF 3. LİG

1. Grup
Yarın:
14.30 Ofspor-Çatalcaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Vefa)
15.00 Erzin Belediyespor-Orhangazi Belediyespor (Erzin İlçe)
15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Bayrampaşa (Aktepe)
18 Mart Pazar:
15.00 Düzcespor-Kemerspor 2003 (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)
15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Kozan Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
15.00 12 Bingölspor-Bergama Belediyespor (Bingöl)
20 Mart Salı:
15.00 Çanakkale Dardanel-Yomraspor (Çanakkale 18 Mart)

2. Grup
Yarın:
14.30 1461 Trabzonspor-Kayseri Erciyesspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.00 Tire 1922-Gölcükspor (Tire 4 Eylül)
15.00 Yeşil Bursa-Pazarspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
18 Mart Pazar:
14.30 Anagold 24 Erzincanspor-Muğlaspor (Erzincan 13 Şubat)
14.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Yeni Orduspor (Van Atatürk)
14.30 Diyarbekirspor-Erokspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Turgutluspor-Darıca Gençlerbirliği (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Kırıkhanspor-Ankara Demirspor (Kırıkhan İlçe)
15.00 Anadolu Bağcılarspor-Ergene Velimeşespor (Bağcılar Mahmutbey)

3. Grup
Yarın:
14.30 Arsinspor-Cizrespor (Arsin İlçe)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Ankara Adliyespor (Sultanbeyli Gölet)
18 Mart Pazar:
14.30 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor (Şanlıurfa
GAP)
15.00 Tekirdağspor-Karacabey Birlikspor (Namık Kemal)
15.00 UTAŞ Uşakspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Aydınspor 1923-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Adnan Menderes)
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Elaziz Belediyespor (Tarsus İlçe)
15.00 Kocaelispor-Çorum Belediyespor (İzmit İsmetpaşa)
15.00 Osmaniyespor-Payasspor (Osmaniye 7 Ocak)

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