Futbolda haftanın programı belli oldu!
Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 26. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Spor Toto 1. Lig'de 28., TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 27. hafta maçları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
SPOR TOTO SÜPER LİG
Bugün:
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
Yarın:
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker)
18 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park)
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
SPOR TOTO 1. LİG
Bugün:
18.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
Yarın:
13.00 Gaziantepspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Gaziantep)
13.00 Çaykur Rizespor-Adanaspor (Çaykur Didi)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Altınordu-Denizlispor (Bornova)
18 Mart Pazar:
13.00 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akın Çorap Giresunspor (Erzurum Kazım Karabekir)
15.30 Samsunspor-Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
18.00 MKE Ankaragücü-Eskişehirspor (Ankara 19 Mayıs)
TFF 2. LİG
Kırmızı Grup
Yarın:
15.00 Sarıyer-Afjet Afyonspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Kocaeli Birlikspor-Kastamonuspor 1966 (Kocaeli Alparslan Türkeş)
18 Mart Pazar:
13.30 Eyüpspor-Keçiörengücü (Esenler)
15.00 İnegölspor-Amed Sportif Faaliyetler (İnegöl İlçe)
15.00 Bucaspor-Sancaktepe Belediyespor (Yeni Buca)
15.00 Tuzlaspor-Sivas Belediyespor (Tuzla Belediye)
15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Mersin İdmanyurdu (Bodrum İlçe)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Hatayspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
19.00 Menemen Belediyespor-Tokatspor (Menemen İlçe)
Beyaz Grup
Yarın:
15.00 Karşıyaka-Kahramanmaraşspor (İzmir Atatürk)
15.00 BUGSAŞ Spor-Zonguldak Kömürspor (Ankara OSTİM)
15.00 Fethiyespor-Konya Anadolu Selçukspor (Fethiye İlçe)
18 Mart Pazar:
15.00 SBS İnşaat Kırklarelispor-Ottocool Karagümrük (Kırklareli Atatürk)
15.00 Silivrispor-Nazilli Belediyespor (Silivri)
15.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
15.00 Niğde Belediyespor-Pendikspor (Niğde 5 Şubat)
15.00 Bandırmaspor-Şanlıurfaspor (Bandırma 17 Eylül)
15.00 Hacettepe-Gümüşhanespor (Ankara 19 Mayıs)
TFF 3. LİG
1. Grup
Yarın:
14.30 Ofspor-Çatalcaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Vefa)
15.00 Erzin Belediyespor-Orhangazi Belediyespor (Erzin İlçe)
15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Bayrampaşa (Aktepe)
18 Mart Pazar:
15.00 Düzcespor-Kemerspor 2003 (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Erbaaspor-Batman Petrolspor (Erbaa İlçe)
15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Kozan Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
15.00 12 Bingölspor-Bergama Belediyespor (Bingöl)
20 Mart Salı:
15.00 Çanakkale Dardanel-Yomraspor (Çanakkale 18 Mart)
2. Grup
Yarın:
14.30 1461 Trabzonspor-Kayseri Erciyesspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.00 Tire 1922-Gölcükspor (Tire 4 Eylül)
15.00 Yeşil Bursa-Pazarspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
18 Mart Pazar:
14.30 Anagold 24 Erzincanspor-Muğlaspor (Erzincan 13 Şubat)
14.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Yeni Orduspor (Van Atatürk)
14.30 Diyarbekirspor-Erokspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Turgutluspor-Darıca Gençlerbirliği (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Kırıkhanspor-Ankara Demirspor (Kırıkhan İlçe)
15.00 Anadolu Bağcılarspor-Ergene Velimeşespor (Bağcılar Mahmutbey)
3. Grup
Yarın:
14.30 Arsinspor-Cizrespor (Arsin İlçe)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Ankara Adliyespor (Sultanbeyli Gölet)
18 Mart Pazar:
14.30 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Kızılcabölükspor (Şanlıurfa
GAP)
15.00 Tekirdağspor-Karacabey Birlikspor (Namık Kemal)
15.00 UTAŞ Uşakspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Aydınspor 1923-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Adnan Menderes)
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Elaziz Belediyespor (Tarsus İlçe)
15.00 Kocaelispor-Çorum Belediyespor (İzmit İsmetpaşa)
15.00 Osmaniyespor-Payasspor (Osmaniye 7 Ocak)
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