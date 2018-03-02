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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Futbolda haftanın programı belli oldu!
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Futbol
aa-spor
02.03.2018 - 09:44, Son Güncelleme:

Futbolda haftanın programı belli oldu!

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Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 24. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 25. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

SPOR TOTO SÜPER LİG

Bugün:
20.00 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
Yarın:
13.30 Kasımpaşa-Osmanlıspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Kardemir Karabükspor-Galatasaray (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
4 Mart Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Ankara 19 Mayıs)
16.00 Atiker Konyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
19.00 Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ülker)
19.00 Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor (Antalya)
5 Mart Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

SPOR TOTO 1. LİG

Bugün:
18.00 Akın Çorap Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)
18.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Ümraniyespor (Elazığ Atatürk)
Yarın:
13.00 Gaziantepspor-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)
13.00 Denizlispor-Grandmedical Manisaspor (Denizli Atatürk)
15.30 Eskişehirspor-Adana Demirspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Samsunspor-Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
4 Mart Pazar:
13.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15.30 Adanaspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
15.30 Boluspor-MKE Ankaragücü (Bolu Atatürk)

TFF 2. LİG

Kırmızı Grup
Yarın:
13.00 Kocaeli Birlikspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kocaeli Alparslan Türkeş)
13.00 Eyüpspor-Afjet Afyonspor (Esenler)
14.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Hatayspor (Bodrum İlçe)
14.30 Menemen Belediyespor-Keçiörengücü (Menemen Tahir Şahin)
14.30 Etimesgut Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
4 Mart Pazar:
14.00 Sivas Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
14.30 Tuzlaspor-Tokatspor (Maltepe Hasan Polat)
14.30 Sarıyer-Sancaktepe Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)
14.30 Bucaspor-İnegölspor (Yeni Buca)

Beyaz Grup

Yarın:
14.30 Karşıyaka-Gümüşhanespor (İzmir Atatürk)
14.30 Silivrispor-Kahramanmaraşspor (Silivri)
4 Mart Pazar:
14.30 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Yeni Sakarya Atatürk)
14.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Nazilli Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
14.30 Bandırmaspor-Zonguldak Kömürspor (Bandırma 17 Eylül)
14.30 BUGSAŞ Spor-Pendikspor (Ankara OSTİM)
14.30 Niğde Belediyespor-Hacettepe (Niğde 5 Şubat)
14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Ottocool Karagümrük (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)
14.30 Fethiyespor-Altay (Fethiye İlçe)

TFF 3. LİG

1. Grup

Yarın:
14.00 Ofspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
4 Mart Pazar:
14.30 Halide Edip Adıvarspor-Bergama Belediyespor (Vefa)
14.30 12 Bingölspor-Bayburt Grup Özel İdare (Bingöl)
14.30 Orhangazi Belediyespor-Kemerspor 2003 (Orhangazi İlçe)
14.30 Erzin Belediyespor-Yomraspor (Erzin İlçe)
14.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Batman Petrolspor (Aktepe)
14.30 Çanakkale Dardanel-Çatalcaspor (Çanakkale 18 Mart)
14.30 Erbaaspor-Kozan Belediyespor (Erbaa İlçe)
14.30 Düzcespor-Bayrampaşa (Düzce 18 Temmuz)

2. Grup

Yarın:
14.00 1461 Trabzon-Pazarspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
14.30 Yeşil Bursa-Muğlaspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
14.30 Kırıkhanspor-Ergene Velimeşespor (Kırıkhan İlçe)
14.30 Anadolu Bağcılarspor-Yeni Orduspor (Bağcılar Mahmutbey)
4 Mart Pazar:
14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Van Atatürk)
14.00 Diyarbekirspor-Kayseri Erciyesspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
14.30 Turgutluspor-Ankara Demirspor (Turgutlu 7 Eylül)
14.30 Gölcükspor-Erokspor (Gölcük)
14.30 Tire 1922-Darıca Gençlerbirliği (Tire 4 Eylül)

3. Grup

Yarın:
14.00 Arsinspor-Çorum Belediyespor (Arsin İlçe)
14.30 Ankara Adliyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Ankara OSTİM)
4 Mart Pazar:
13.30 Aydınspor 1923-Elaziz Belediyespor (Adnan Menderes)
14.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Cizrespor (Şanlıurfa GAP)
14.30 Tekirdağspor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Namık Kemal)
14.30 Sultanbeyli Belediyespor-Karacabey Birlikspor (Sultanbeyli Gölet)
14.30 Tarsus İdmanyurdu-Payasspor (Tarsus İlçe)
14.30 Osmaniyespor-Kocaelispor (Osmaniye 7 Ocak)
14.30 UTAŞ Uşakspor-Kızılcabölükspor (Uşak 1 Eylül)

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