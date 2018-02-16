Futbolda haftanın programı açıklandı!
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
- SPOR TOTO SÜPER LİG
Bugün:
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
Yarın:
13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
18 Şubat Pazar:
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs)
- SPOR TOTO 1. LİG
Bugün:
18.00 Altınordu-Samsunspor (Bornova)
18.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Ankara 19 Mayıs)
Yarın:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantepspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.00 Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor (Balıkesir Atatürk)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)
18 Şubat Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi)
15.30 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)
18.00 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
- TFF 2. LİG
Kırmızı Grup
18 Şubat Pazar:
12.00 Eyüpspor-Sancaktepe Belediyespor (Esenler)
13.00 Sivas Belediyespor-Hatayspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kastamonuspor 1966 (Bodrum İlçe)
13.30 Mersin İdmanyurdu-Tokatspor (Mersin)
13.30 Kocaeli Birlikspor-İnegölspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
13.30 Bucaspor-Sarıyer (Yeni Buca)
13.30 Tuzlaspor-Keçiörengücü (Tuzla Belediye)
13.30 Menemen Belediyespor-Afjet Afyonspor (Menemen İlçe)
13.30 Etimesgut Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
Beyaz Grup
18 Şubat Pazar:
13.30 Karşıyaka-Hacettepe (İzmir Atatürk)
13.30 Niğde Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Fethiyespor-Şanlıurfaspor (Fethiye İlçe)
13.30 Sakaryaspor-Zonguldak Kömürspor (Yeni Sakarya Atatürk)
13.30 Silivrispor-Gümüşhanespor (Silivri)
13.30 Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ottocool Karagümrük-Altay (Vefa)
13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Nazilli Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)
13.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Kahramanmaraşspor (Kırklareli Atatürk)
- TFF 3. LİG
1. Grup
18 Şubat Pazar:
13.30 Erbaaspor-Bayburt Grup Özel İdare (Erbaa İlçe)
13.30 12 Bingölspor-Halide Edip Adıvarspor (Bingöl)
13.30 Erzin Belediyespor-Çatalcaspor (Erzin İlçe)
13.30 Çanakkale Dardanel-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Çanakkale 18 Mart)
13.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Kozan Belediyespor (Aktepe)
13.30 Kemerspor 2003-Yomraspor (Dr. Fehmi Öncel)
13.30 Orhangazi Belediyespor-Bayrampaşa (İnegöl İlçe)
13.30 Düzcespor-Batman Petrolspor (Düzce 18 Temmuz)
19 Şubat Pazartesi:
13.30 Ofspor-Bergama Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
2. Grup
18 Şubat Pazar:
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Bağcılarspor (Van Atatürk)
13.00 Tire 1922-Ankara Demirspor (Tire 4 Eylül)
13.00 Diyarbekirspor-Pazarspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.30 Turgutluspor-Ergene Velimeşespor (Turgutlu 7 Eylül)
13.30 Kırıkhansor-Yeni Orduspor (Kırıkhan İlçe)
13.30 Yeşil Bursa-Anagold 24 Erzincanspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
13.30 Gölcükspor-Kayseri Erciyesspor (Gölcük)
19 Şubat Pazartesi:
13.00 1461 Trabzon-Muğlaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.30 Erokspor-Darıca Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)
3. Grup
18 Şubat Pazar:
13.00 Tekirdağspor-Elaziz Belediyespor (Namık Kemal)
13.30 Osmaniyespor-Tarsus İdmanyurdu (Osmaniye 7 Ocak)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Sultanbeyli Gölet)
13.30 Aydınspor 1923-Payasspor (Adnan Menderes)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Karacabey Birlikspor (Tepecik Şenol Güneş)
13.30 Ankara Adliyespor-Kızılcabölükspor (Ankara OSTİM)
13.30 UTAŞ Uşakspor-Cizrespor (Uşak 1 Eylül)
19 Şubat Pazartesi:
13.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Çorum Belediyespor (Şanlıurfa
GAP)
13.00 Arsinspor-Kocaelispor (Arsin İlçe)
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