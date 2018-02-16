Futbolda haftanın programı açıklandı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol Futbolda haftanın programı açıklandı!
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Futbol
aa-spor
16.02.2018 - 09:18, Son Güncelleme:

Futbolda haftanın programı açıklandı!

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:


- SPOR TOTO SÜPER LİG

Bugün:
20.00 Atiker Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)
Yarın:
13.30 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Osmanlıspor (Yeni 4 Eylül)
19.00 Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor (Ülker)
18 Şubat Pazar:
13.30 Bursaspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
13.30 Kardemir Karabükspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
19.00 Kasımpaşa-Galatasaray (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19 Şubat Pazartesi:
20.00 Gençlerbirliği-Göztepe (Ankara 19 Mayıs)

- SPOR TOTO 1. LİG

Bugün:
18.00 Altınordu-Samsunspor (Bornova)
18.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Ankara 19 Mayıs)
Yarın:
13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantepspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.00 Balıkesirspor Baltok-Tetiş Yapı Elazığspor (Balıkesir Atatürk)
15.30 Grandmedical Manisaspor-Adanaspor (Manisa 19 Mayıs)
15.30 Akın Çorap Giresunspor-Denizlispor (Giresun Atatürk)
18 Şubat Pazar:
13.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi)
15.30 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor (Gaziantep)
18.00 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

- TFF 2. LİG

Kırmızı Grup
18 Şubat Pazar:
12.00 Eyüpspor-Sancaktepe Belediyespor (Esenler)
13.00 Sivas Belediyespor-Hatayspor (Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Kastamonuspor 1966 (Bodrum İlçe)
13.30 Mersin İdmanyurdu-Tokatspor (Mersin)
13.30 Kocaeli Birlikspor-İnegölspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
13.30 Bucaspor-Sarıyer (Yeni Buca)
13.30 Tuzlaspor-Keçiörengücü (Tuzla Belediye)
13.30 Menemen Belediyespor-Afjet Afyonspor (Menemen İlçe)
13.30 Etimesgut Belediyespor-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Beyaz Grup
18 Şubat Pazar:
13.30 Karşıyaka-Hacettepe (İzmir Atatürk)
13.30 Niğde Belediyespor-BUGSAŞ Spor (Niğde 5 Şubat)
13.30 Fethiyespor-Şanlıurfaspor (Fethiye İlçe)
13.30 Sakaryaspor-Zonguldak Kömürspor (Yeni Sakarya Atatürk)
13.30 Silivrispor-Gümüşhanespor (Silivri)
13.30 Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ottocool Karagümrük-Altay (Vefa)
13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Nazilli Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediye Atatürk)
13.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Kahramanmaraşspor (Kırklareli Atatürk)

- TFF 3. LİG

1. Grup
18 Şubat Pazar:
13.30 Erbaaspor-Bayburt Grup Özel İdare (Erbaa İlçe)
13.30 12 Bingölspor-Halide Edip Adıvarspor (Bingöl)
13.30 Erzin Belediyespor-Çatalcaspor (Erzin İlçe)
13.30 Çanakkale Dardanel-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Çanakkale 18 Mart)
13.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Kozan Belediyespor (Aktepe)
13.30 Kemerspor 2003-Yomraspor (Dr. Fehmi Öncel)
13.30 Orhangazi Belediyespor-Bayrampaşa (İnegöl İlçe)
13.30 Düzcespor-Batman Petrolspor (Düzce 18 Temmuz)
19 Şubat Pazartesi:
13.30 Ofspor-Bergama Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

2. Grup
18 Şubat Pazar:
13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Bağcılarspor (Van Atatürk)
13.00 Tire 1922-Ankara Demirspor (Tire 4 Eylül)
13.00 Diyarbekirspor-Pazarspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.30 Turgutluspor-Ergene Velimeşespor (Turgutlu 7 Eylül)
13.30 Kırıkhansor-Yeni Orduspor (Kırıkhan İlçe)
13.30 Yeşil Bursa-Anagold 24 Erzincanspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
13.30 Gölcükspor-Kayseri Erciyesspor (Gölcük)
19 Şubat Pazartesi:
13.00 1461 Trabzon-Muğlaspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.30 Erokspor-Darıca Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

3. Grup
18 Şubat Pazar:
13.00 Tekirdağspor-Elaziz Belediyespor (Namık Kemal)
13.30 Osmaniyespor-Tarsus İdmanyurdu (Osmaniye 7 Ocak)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Sultanbeyli Gölet)
13.30 Aydınspor 1923-Payasspor (Adnan Menderes)
13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Karacabey Birlikspor (Tepecik Şenol Güneş)
13.30 Ankara Adliyespor-Kızılcabölükspor (Ankara OSTİM)
13.30 UTAŞ Uşakspor-Cizrespor (Uşak 1 Eylül)
19 Şubat Pazartesi:
13.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Çorum Belediyespor (Şanlıurfa
GAP)
13.00 Arsinspor-Kocaelispor (Arsin İlçe)

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