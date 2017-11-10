Futbolda haftanın programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın programı şöyle:
TFF 2. LİG
Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 Keçiörengücü-Sarıyer (Ankara Aktepe)
13.30 Hatayspor-Kocaeli Birlikspor (Antakya Atatürk)
12 Kasım Pazar:
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bucaspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
13.00 Sivas Belediyespor-Menemen Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
13.30 Tokatspor-Eyüpspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Kastamonuspor 1966-İnegölspor (Gazi)
13.30 Afjet Afyonspor-Sancaktepe Belediyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
13.30 Tuzlaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Tuzla Belediye)
13.30 Mersin İdmanyurdu-Etimesgut Belediyespor (Mersin)
Beyaz Grup
Yarın:
13.30 Altay-Bandırmaspor (İzmir Atatürk)
13.30 Ottocool Karagümrük-Silivrispor (Vefa)
12 Kasım Pazar:
13.00 Gümüşhanespor-Niğde Belediyespor (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 Kahramanmaraşspor-Hacettepe (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.00 Şanlıurfaspor-BUGSAŞ Spor (Şanlıurfa GAP)
13.30 Zonguldak Kömürspor-Pendikspor (Karaelmas Kemal Köksal)
13.30 Fethiyespor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Fethiye İlçe)
13.30 Nazilli Belediyespor-Karşıyaka (Nazilli İlçe)
13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Sakaryaspor (Büyükşehir Belediyesi Atatürk)
TFF 3. Lig
1. GRUP
Yarın:
13.30 Orhangazi Belediyespor-Çanakkale Dardanel (Yalova Atatürk)
13.30 Bayrampaşa-Erbaaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
12 Kasım Pazar:
13.00 Erzin Belediyespor-Düzcespor (Erzin İlçe)
13.00 Yomraspor-Ofspor (Yomra İlçe)
13.00 Batman Petrolspor-Bayburt Grup Özel İdare (Batman 16 Mayıs)
13.30 Çatalcaspor-Halide Edip Adıvarspor (Ziya Altınoğlu)
13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.30 Kozan Belediyespor-12 Bingölspor (İsmet Atlı)
13.30 Kemerspor 2003-Yeni Altındağ Belediyespor (Dr. Fehmi Öncel)
2. GRUP
Yarın:
13.30 Darıca Gençlerbirliği-Kırıkhanspor (Darıca İlçe)
13.30 Ankara Demirspor-Anadolu Bağcılarspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.30 Muğlaspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Muğla Atatürk)
13.30 Erokspor-1461 Trabzon (Esenler)
12 Kasım Pazar:
13.00 Pazarspor-Anagold 24 Erzincanspor (Pazar İlçe)
13.30 Ergene Velimeşespor-Yeni Orduspor (Lüleburgaz 8 Kasım)
13.30 Kayseri Erciyesspor-Yeşil Bursa (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)
13.30 Tire 1922-Diyarbekirspor (Tire 4 Eylül)
13.30 Gölcükspor-Turgutluspor (Gölcük)
3. GRUP
Yarın:
12.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Ziya Altınoğlu)
12 Kasım Pazar:
13.00 Cizrespor-Kocaelispor (Cizre İlçe)
13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Tarsus İdmanyurdu (Ahmet Suat Özyazıcı)
13.00 Elaziz Belediyespor-Payasspor (Elazığ Atatürk)
13.30 Çorum Belediyespor-Osmaniyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-UTAŞ Uşakspor (Sultanbeyli Gölet)
13.30 Kızılcabölükspor-Arsinspor (Kızılcabölük Semt Sahası)
13.30 Ankara Adliyespor-Tekirdağspor (Ankara OSTİM)
13.30 Karacabey Birlikspor-Aydınspor 1923 (Karacabey Mehmet Fehmi Gerçeker)