Futbolda haftanın programı! Süper Lig, TFF 1. Lig...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:



- Süper Lig



24 Ocak Cuma:

20.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

25 Ocak Cumartesi:

14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-MKE Ankaragücü (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

17.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)



26 Ocak Pazar:

13.30 Yukatel Denizlispor-Antalyaspor (Denizli Atatürk)

16.00 Göztepe-Beşiktaş (Gürsel Aksel)

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)



27 Ocak Pazartesi:

20.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)



- TFF 1. Lig



24 Ocak Cuma:

19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)



25 Ocak Cumartesi:

14.00 Giresunspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Giresun Atatürk)

16.30 Osmanlıspor-Keçiörengücü (Osmanlı)

19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



26 Ocak Pazar:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Kazım Karabekir)

14.00 Hatayspor-Ekol Göz Menemenspor (Antakya Atatürk)

16.30 Eskişehirspor-Adanaspor (Afyonkarahisar Zafer)

19.00 Adana Demirspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)



27 Ocak Pazartesi:

19.00 Fatih Karagümrük-Altınordu (Vefa)



- TFF 2. Lig



Kırmızı Grup:

26 Ocak Pazar:

13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Sivas Belediyespor (12 Şubat)

13.30 Uşakspor-Sakaryaspor (Uşak 1 Eylül)

13.30 Bandırmaspor-GMG Kastamonuspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Etimesgut Belediyespor (Bodrum İlçe)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Bayburt Özel İdare (Kırşehir Ahi)

13.30 Niğde Anadolu-Eyüpspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Kardemir Karabükspor-Vanspor FK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Ergene Velimeşespor-Ankara Demirspor (Ergene Velimeşe)

13.30 Tuzlaspor-Elazığspor (Pendik)



Beyaz Grup:

25 Ocak Cumartesi:

13.30 Sancaktepe-İnegölspor (15 Temmuz)

26 Ocak Pazar:

13.00 Gümüşhanespor-Çorum FK (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Manisa FK (Vakfıkebir İlçe)

13.00 Şanlıurfaspor-Afjet Afyonspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 1922 Konyaspor-Pendikspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Yılport Samsunspor-Başkent Akademi (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 Hacettepe-Amed Sportif Faaliyetler (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Sarıyer-Tarsus İdman Yurdu (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Zonguldak Kömürspor-GMG Kırklarelispor (Karaelmas K. Köksal)



- TFF 3. Lig



1. Grup:



25 Ocak Cumartesi:

13.00 Yomraspor-Sultanbeyli Belediyespor (Yomra İlçe)

13.30 Şile Yıldızspor-Ci Group Buca (Şile)

13.30 Manisaspor-Serik Belediyespor (Manisa 19 Mayıs)



26 Ocak Pazar:

13.00 Artvin Hopaspor-Düzcespor (Hopa İlçe)

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Silivrispor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

13.30 Çatalcaspor-52 Orduspor (Ziya Altınoğlu)

13.30 68 Aksaray Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Dağılgan)

13.30 Kızılcabölükspor-Tokatspor (Kızılcabölük Semt sahası)

13.30 Erzinspor-Çankaya FK (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)



2. Grup:



25 Ocak Cumartesi:

13.30 1877 Alemdağspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Alemdağ)



26 Ocak Pazar:

13.00 Elazığ Belediyespor-Payasspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.00 Ağrı 1970-Fethiyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Fatsa Belediyespor-Ofspor (Fatsa İlçe)

13.30 Erbaaspor-Kozanspor (Erbaa İlçe)

13.30 Kocaelispor-Cizrespor (Kocaeli)

13.30 Esenler Erokspor-Turgutluspor (Esenler)

13.30 Kemerspor 2003-Belediye Derincespor (Kemer İlçe)



3. Grup:



25 Ocak Cumartesi:

13.30 Bayrampaşa-Muğlaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Altındağ Belediyespor-Medicalpark Batman Petrolspor (Çubuk İlçe)



26 Ocak Pazar:

13.00 Pazarspor-Modafen (Pazar İlçe)

13.00 Diyarbekirspor-Halide Edip Adıvarspor (Diyarbakır)

13.30 Somaspor-Gölcükspor (Soma Atatürk)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Darıca İlçe)

13.30 Osmaniyespor-Nevşehir Belediyespor (7 Ocak)

13.30 Nazilli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nazilli İlçe)

13.30 Karacabey Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)





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