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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.11.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Futbolda haftanın programı

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Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 12. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 14. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:
20.30 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

Yarın:
15.00 Yukatel Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)
17.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

24 Kasım Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Recep Tayyip Erdoğan)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları)
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)

25 Kasım Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Gaziantep FK (Antalya)

TFF 1. Lig

Bugün:
19.00 Adanaspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim)

Yarın:
14.00 Fatih Karagümrük-Cesar Grup Ümraniyespor (Vefa)
16.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Bursaspor-Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)

24 Kasım Pazar:
14.00 Hatayspor-İstanbulspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
16.30 Osmanlıspor-Adana Demirspor (Osmanlı)
19.00 Akhisarspor-Altay (Spor Toto Akhisar)

25 Kasım Pazartesi:
19.00 Altınordu-Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 2. Lig

- Kırmızı Grup - 

Yarın:
13.30 Eyüpspor-GMG Kastamonuspor (Esenler)
13.30 Etimesgut Belediyespor-Birevim Elazığspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
13.30 Ankara Demirspor-Kırşehir Belediyespor (TCDD Ankara Demirspor)

24 Kasım Pazar:
12.30 Sivas Belediyespor-Tuzlaspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
13.00 Vanspor FK-Bayburt Özel İdare (Van Atatürk)
13.00 Piserro Kahramanmaraşspor-Kardemir Karabükspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
13.30 Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu (Ergene Velimeşe)
13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Uşakspor-Bandırmaspor (Uşak 1 Eylül)

-Beyaz Grup -

Yarın:
13.30 Sarıyer-Yeni Çorumspor (Yusuf Ziya Öniş)
13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)

24 Kasım Pazar:
13.00 1922 Konyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
13.00 Gümüşhanespor-Hacettepe (Gümüşhane Yenişehir)
13.30 Tarsus İdmanyurdu-İnegölspor (Tarsus İlçe)
13.30 Başkent Akademi-Sancaktepe FK (Ankara OSTİM)
13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
13.30 Afjet Afyonspor-Kırklarelispor (Zafer)
13.30 Yılport Samsunspor-Şanlıurfaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

TFF 3. Lig

-1. Grup-

24 Kasım Pazar:
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Silivrispor (Faruk Çelik)
13.00 Yomraspor-Manisaspor (Yomra İlçe)
13.00 Yeni Orduspor-Çankaya FK (Ordu 19 Eylül)
13.00 Artvin Hopaspor-Anagold 24Erzincanspor (Hopa İlçe)
13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Erzinspor (Şile)
13.30 Tokatspor-Şile Yıldızspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.30 Kızılcabölükspor-68 Aksaray Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
13.30 Çatalcaspor-Düzcespor (Ziya Altınoğlu)
13.30 Serik Belediyespor -Ci Group Buca (Serik İsmail Oğan)

-2. Grup -

Yarın:
13.30 Fethiyespor-Erbaaspor (Fethiye İlçe)
13.30 Turgutluspor-Kozanspor (Turgutlu 7 Eylül)

24 Kasım Pazar:
13.00 Ağrı 1970-Kemerspor 2003 (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Elazığ Belediyespor-Fatsa Belediyespor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
13.00 Cizrespor-Karşıyaka (Cizre İlçe)
13.30 Belediye Derincespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)
13.30 Kocaelispor-Esenler Erokspor (Kocaeli)
13.30 Payasspor-1877 Alemdağspor (Payas İlçe)

-3. Grup -

Yarın:
13.30 Modafen-Nazilli Belediyespor (Alemdağ)

24 Kasım Pazar:
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Medical Park Batman Petrolspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
13.00 Pazarspor-Darıca Gençlerbirliği (Pazar İlçe)
13.00 Diyarbekirspor-Yozgatspor 1959 (Diyarbakır)
13.30 Halide Edip Adıvarspor-1954 Kelkit Belediyespor (Maltepe Hasan Polat)
13.30 Nevşehir Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Nevşehir Gazi)
13.30 Karacabey Belediyespor-Bayrampaşa (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.30 Osmaniyespor-Somaspor (Osmaniye 7 Ocak)
13.30 Gölcükspor-Muğlaspor (Gölcük Şehir)

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