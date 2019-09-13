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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.09.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

Futbolda haftanın programı

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Futbolda haftanın programı

Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 3. hafta müsabakaları yapılacak. İşte liglerde haftanın programları...

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şu şekilde:

- Süper Lig

Bugün:
20.30 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
Yarın:
17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya)
20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)
15 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Eryaman)
20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği (Medical Park)
20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor (Denizli Atatürk)

16 Eylül Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe (Bahçeşehir Okulları)

Futbolda haftanın programı

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Terimsiz Galatasaray sahaya iniyor Radamel Falcao...
Terim'siz Galatasaray sahaya iniyor! Radamel Falcao...

- TFF 1. Lig

Bugün:
19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor (Balıkesir Atatürk)
Yarın:
15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Aktepe)
19.00 Altınordu-Eskişehirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

15 Eylül Pazar:
16.30 Bursaspor-Osmanlıspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
16.30 İstanbulspor-Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor (İzmir Atatürk)
19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (5 Ocak Fatih Terim)
16 Eylül Pazartesi:
19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük (Osmanlı)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup
Yarın:
16.00 Ankara Demirspor-Ergene Velimeşespor (TCDD Ankara Demirspor)
16.30 Eyüpspor-Niğde Anadolu (Recep Tayyip Erdoğan)
15 Eylül Pazar:
15.30 Vanspor-Kardemir Karabükspor (Van Atatürk)
15.30 Birevim Elazığspor-Tuzlaspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
15.30 Sivas Belediyespor-Kahramanmaraşspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
15.30 Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.30 Bayburt Özel İdare-Kırşehir Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
16.00 Kastamonuspor 1966-Bandırmaspor (Gazi)
19.00 Sakaryaspor-Uşakspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Beyaz Grup
Yarın:
16.00 Başkent Akademi-Yılport Samsunspor (Ankara OSTİM)
16.30 Pendikspor-1922 Konyaspor (Pendik)
15 Eylül Pazar:
16.00 Yeni Çorumspor-Gümüşhanespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
16.30 Kırklarelispor-Zonguldak Kömürspor (Kırklareli Atatürk)
16.30 Manisa-Hekimoğlu Trabzon (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
16.30 İnegölspor-Sancaktepe (İnegöl İlçe)
18.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hacettepe (Diyarbakır)
19.00 Tarsus İdmanyurdu-Sarıyer (Tarsus İlçe)
19.00 Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor (Zafer)

- TFF 3. Lig

1. Grup
15 Eylül Pazar:
15.30 Yeni Orduspor-Çatalcaspor (19 Eylül)
15.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Faruk Çelik)
16.00 Serik Belediyespor-Manisaspor (Serik İsmail Oğan)
16.00 Tokatspor-Kızılcabölükspor (Gaziosmanpaşa)
16.00 Çankaya-Erzinspor (Ankara OSTİM)
16.00 Düzcespor-Artvin Hopaspor (Düzce 18 Temmuz)
16.30 Silivrispor-Anagold 24 Erzincanspor (Silivri)
16.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yomraspor (Darıca İlçe)
19.00 Ci Group Buca-Şile Yıldızspor (Yeni Buca)

2. Grup
Yarın:
15.30 Ofspor-Fatsa Belediyespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
16.30 Belediye Derincespor-Kemerspor 2003 (Derince Belediyespor Doğal Çim)
15 Eylül Pazar:
15.30 Cizrespor-Kocaelispor (Cizre İlçe)
16.00 Payasspor-Elazığ Belediyespor (Payas İlçe)
16.00 Kozanspor-Erbaaspor (İsmet Atlı)
16.30 Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor (Tepecik Şenol Güneş)
16.30 Turgutluspor-Esenler Erokspor (Turgutlu 7 Eylül)
19.00 Fethiyespor-Ağrı 1970 (Fethiye İlçe)

3. Grup
15 Eylül Pazar:
15.30 Medical Park Batman Petrolspor-Altındağ Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Nazilli Belediyespor (Kelkit İlçe)
16.00 Nevşehir Belediyespor-Osmaniyespor (Nevşehir Gazi)
16.00 Yozgatspor 1959-Karacabey Belediyespor (Yozgat Bozok)
16.00 Muğlaspor-Bayrampaşa (Muğla Atatürk)
16.30 Halide Edip Adıvarspor-Diyarbekirspor (Maltepe Hasan Polat)
16.30 Gölcükspor-Somaspor (Gölcük Şehir)
16.30 Modafen-Pazarspor (Ziya Altınoğlu)

Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçı öncesi örnek davranış...

Gaziantep'te gönüllü gençler Kalyon Stadı'nı temizlediGazişehir Gaziantep ile Beşiktaş arasında oynanacak olan Süper Lig 4. hafta karşılaşması öncesi Gaziantep Kalyon Stadı'ndaki hazırlıklar son sürat devam ediyor. Kritik maç öncesi stat içerisinde pek çok bakım onarım çalışması yapılırken Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gönüllü gençler de yaklaşık 36 bin koltuğun tek tek temizliğini yaptı. Ellerine bez alan 30'u aşkın gönüllü genç deterjanla yıkanan koltukların hepsini tek tek silerek temizledi.
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Futbolda haftanın programı

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