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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.08.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Futbolda haftanın programı

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Futbolda haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 2019-2020 sezonu ilk hafta müsabakalarıyla start alacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şu şekilde:

- Süper Lig -

Bugün:
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

Yarın:
19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

1 Eylül Pazar:
19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
21.45 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)

- TFF 1. Lig -

Bugün:
20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)

Yarın:
17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
21.45 Altay-Balıkesirspor (İzmir Atatürk)
21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

1 Eylül Pazar:
19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)
21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (5 Ocak Fatih Terim)
21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Eskişehir Yeni)


- TFF 2. Lig -

Kırmızı Grup

Yarın:
16.00 Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)
16.30 Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

1 Eylül Pazar:
16.00 Bayburt Özel İdare-Birevim Elazığspor (Bayburt Genç Osman)
16.00 Vanspor-Bandırmaspor (Van Atatürk)
16.30 Kastamonuspor 1966-Tuzlaspor (Gazi)
16.30 Ankara Demirspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (TCDD Ankara Demirspor)
17.00 Uşakspor-Kahramanmaraşspor (Uşak 1 Eylül)
17.00 Eyüpspor-Kırşehir Belediyespor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor (Yeni Sakarya Atatürk)

Beyaz Grup

1 Eylül Pazar:
16.00 Gümüşhanespor-Samsunspor (Gümüşhane Yenişehir)
16.30 Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
16.30 BAK Spor-Şanlıurfaspor (Ankara OSTİM)
17.00 Pendikspor-Sarıyer (Pendik)
17.00 Kırklarelispor-İnegölspor (Kırklareli Atatürk)
17.00 Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)
18.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe Futbol Kulübü (Diyarbakır)
20.00 Tarsus İdmanyurdu-Hekimoğlu Trabzon (Tarsus İlçe)
20.00 Afjet Afyonspor-Hacettepe (Zafer)

- TFF 3. Lig - 

1. Grup

Yarın:
17.00 Silivrispor-Erzinspor (Silivri)
17.00 Sultanbeyli Belediyespor-Manisaspor (15 Temmuz)

1 Eylül Pazar:
16.00 Artvin Hopaspor-Yomraspor (Hopa İlçe)
16.00 Yeni Orduspor-68 Aksaray Belediyespor (Ordu 19 Eylül)
16.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Şile Yıldızspor (Faruk Çelik)
16.30 Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Serik İsmail Oğan)
16.30 Düzcespor-Kızılcabölükspor (Düzce 18 Temmuz)
16.30 Tokatspor-Çatalcaspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
20.00 Ci Group Buca-Çankaya (Yeni Buca)

2. Grup

Yarın:
17.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Karşıyaka (Tepecik Şenol Güneş)

1 Eylül Pazar:
16.00 Ofspor-Erbaaspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
16.00 Elazığ Belediyespor-Ağrı 1970 (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
16.00 Payasspor-Kocaelispor (Payas İlçe)
16.00 Cizrespor-Kemerspor 2003 (Cizre İlçe)
17.00 Turgutluspor-Fatsa Belediyespor (Turgutlu 7 Eylül)
17.00 Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)
20.00 Fethiyespor-Erokspor (Fethiye İlçe)

3. Grup

1 Eylül Pazar:
15.30 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Bayrampaşa (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
16.00 Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor (Batman Yeni Şehir)
16.30 Nevşehir Belediyespor-Diyarbekirspor (Nevşehir Gazi)
16.30 Yozgatspor 1959-Osmaniyespor (Yozgat Bozok)
17.00 Karacabey Belediyespor-Pazarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
17.00 Gölcükspor-Altındağ Belediyespor (Gölcük Şehir)
17.00 Muğlaspor-Nazilli Belediyespor (Muğla Atatürk)
17.00 Halide Edip Adıvarspor-Somaspor (Maltepe Hasan Polat)
17.00 Modafen-Darıca Gençlerbirliği (Şile)

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