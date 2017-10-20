Futbolda haftanın programı!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
SÜPER LİG
Bugün:
20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)
Yarın:
14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)
16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)
19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)
22 Ekim Pazar:
14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Yeni 4 Eylül)
16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)
23 Ekim Pazartesi:
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)
TFF 1. LİG
Bugün:
18.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (5 Ocak Fatih Terim)
Yarın:
13.00 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)
13.00 İstanbulspor-Altınordu (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.30 Gaziantepspor-Çaykur Rizespor (Gaziantep)
22 Ekim Pazar:
13.00 Akın Çorap Giresunspor-Grandmedical Manisaspor (Giresun Atatürk)
13.00 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep (Ümraniye Belediye)
15.30 Eskişehirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Yeni Eskişehir)
15.30 Elazığspor-Samsunspor (Elazığ Atatürk)
18.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok (Bolu Atatürk)
TFF 2. LİG
Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 Tuzlaspor-Mersin İdmanyurdu (Tuzla Belediye)
14.30 Etimesgut Belediyespor-Keçiörengücü (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Menemen Belediyespor-Hatayspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Tokatspor (Bodrum İlçe)
15.00 İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor (İnegöl İlçe)
15.00 Eyüpspor-Kastamonuspor 1966 (Atatürk Olimpiyat)
15.00 Sarıyer-Amed Sportif Faaliyetler (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Kocaeli Birlikspor-Afjet Afyonspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)
19.00 Bucaspor-Sivas Belediyespor (Yeni Buca)
Beyaz Grup
Yarın:
13.30 Bandırmaspor-Kahramanmaraşspor (Bandırma 17 Eylül)
14.30 Hacettepe-Pendikspor (Cebeci İnönü)
14.30 BUGSAŞ Spor-Gümüşhanespor (Ankara OSTİM)
14.30 Niğde Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor (Niğde 5 Şubat)
15.00 Karşıyaka-Zonguldak Kömürspor (İzmir Atatürk)
15.00 SBS İnşaat Kırklarelispor-Altay (Kırklareli Atatürk)
15.00 Silivrispor-Şanlıurfaspor (Silivri)
19.00 Sakaryaspor-Nazilli Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Fethiyespor-Ottocool Karagümrük (Fethiye İlçe)
TFF 3. LİG
1. Grup
Yarın:
14.00 Bayburt Grup Özel İdare-Bergama Belediyespor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Ofspor-Batman Petrolspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
14.00 12 Bingölspor-Orhangazi Belediyespor (Bingöl Şehir)
14.30 Erzin Belediyespor-Kemerspor 2003 (Erzin İlçe)
14.30 Düzcespor-Yomraspor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Kozan Belediyespor (Vefa)
19.00 Çanakkale Dardanel-Bayrampaşa (Çanakkale 18 Mart)
22 Ekim Pazar:
13.30 Erbaaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Erbaa İlçe)
14.30 Yeni Altındağ Belediyespor-Çatalcaspor (Cebeci İnönü)
2. Grup
Yarın:
14.00 Diyarbekirspor-Darıca Gençlerbirliği (Seyrantepe Spor Kompleksi)
14.00 Anagold 24 Erzincanspor-Yeni Orduspor (Erzincan 13 Şubat)
14.00 1461 Trabzon-Ankara Demirspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Gölcükspor (Van Atatürk)
14.30 Kırıkhanspor-Pazarspor (Kırıkhan İlçe)
15.00 Tire 1922-Erokspor (Tire 4 Eylül)
15.00 Anadolu Bağcılarspor-Muğlaspor (Bağcılar Mahmutbey)
15.00 Yeşil Bursa-Ergene Velimeşespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
22 Ekim Pazar:
15.00 Turgutluspor-Kayseri Erciyesspor (Turgutlu 7 Eylül)
3. Grup
Yarın:
14.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Siverek Firkan Tüysüz)
14.00 Arsinspor-Elaziz Belediyespor (Arsin İlçe)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Sultanbeyli Gölet)
15.00 Aydınspor 1923-Cizrespor (Adnan Menderes)
19.00 Tarsus İdmanyurdu-Çorum Belediyespor (Tarsus İlçe)
19.00 Kocaelispor-Payasspor (İzmit İsmetpaşa)
22 Ekim Pazar:
14.30 Osmaniyespor-Ankara Adliyespor (Osmaniye 7 Ocak)
15.00 UTAŞ Uşakspor-Karacabey Birlikspor (Uşak 1 Eylül)
15.00 Tekirdağspor-Kızılcabölükspor (General Basri Saran)