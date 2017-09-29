Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)
Yarın:
14.00 Osmanlıspor-Kasımpaşa (Osmanlı)
14.00 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor (Yeni 4 Eylül)
16.30 Kayserispor-Bursaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.30 Galatasaray-Kardemir Karabükspor (Türk Telekom)
1 Ekim Pazar:
14.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Atiker Konyaspor (Yeni Malatya)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği (Bahçeşehir Okulları)
19.30 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)
19.30 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
TFF 1. Lig
Bugün:
18.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
Yarın:
13.00 Denizlispor-Gazişehir Gaziantep (Denizli Atatürk)
13.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
15.30 Gaziantepspor-MKE Ankaragücü (Gaziantep)
18.00 Eskişehirspor-Grandmedical Manisaspor (Yeni Eskişehir)
1 Ekim Pazar:
13.00 Samsunspor-Balıkesirspor Baltok (Ankara 19 Mayıs)
13.00 Akın Çorap Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
15.30 Elazığspor-Çaykur Rizespor (Elazığ Atatürk)
18.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)
TFF 2. Lig
Kırmızı Grup
1 Ekim Pazar:
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Etimesgut Belediyespor (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Tokatspor-Mersin İdmanyurdu (Gaziosmanpaşa)
15.00 Hatayspor-Sivas Belediyespor (Antakya Atatürk)
15.00 Kastamonuspor 1966-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Gazi)
15.00 Keçiörengücü-Tuzlaspor (Ankara Aktepe)
15.30 İnegölspor-Kocaeli Birlikspor (İnegöl İlçe)
15.30 Sarıyer-Bucaspor (Yusuf Ziya Öniş)
15.30 Sancaktepe Belediyespor-Eyüpspor (Maltepe Hasan Polat)
19.00 Afjet Afyonspor-Menemen Belediyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)
Beyaz Grup
1 Ekim Pazar:
14.30 Gümüşhanespor-Silivrispor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Hacettepe-Karşıyaka (Cebeci İnönü)
15.00 BUGSAŞ Spor-Niğde Belediyespor (Ankara OSTİM)
15.00 Zonguldak Kömürspor-Sakaryaspor (Karaelmas Kemal Köksal)
15.30 Nazilli Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor (Nazilli İlçe)
15.30 Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)
18.00 Kahramanmaraşspor-SBS İnşaat Kırklarelispor (Kahramanmaraş 12 Şubat)
19.00 Altay-Ottocool Karagümrük (İzmir Atatürk)
19.00 Şanlıurfaspor-Fethiyespor (Şanlıurfa GAP)
TFF 3. Lig
1. Grup
1 Ekim Pazar:
14.30 Bayburt Grup Özel İdare-Erbaaspor (Bayburt Genç Osman)
14.30 Yomraspor-Kemerspor 2003 (Yomra İlçe)
14.30 Batman Petrol Spor-Düzcespor (Batman 16 Mayıs)
15.00 Kozan Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor (İsmet Atlı)
15.30 Bergama Belediyespor-Ofspor (Bergama 14 Eylül)
15.30 Bayrampaşa-Orhangazi Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
15.30 Halide Edip Adıvarspor-12 Bingöl Spor (Vefa)
15.30 Çatalcaspor-Erzin Belediyespor (Ziya Altınoğlu)
15.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Çanakkale Dardanel (Mümin Özkasap)
2. Grup
1 Ekim Pazar:
14.30 Anagold 24 Erzincanspor-Yeşil Bursa (Erzincan 13 Şubat)
14.30 Yeni Orduspor-Kırıkhanspor (Ordu 19 Eylül)
14.30 Pazarspor-Diyarbekirspor (Pazar İlçe)
15.00 Kayseri Erciyesspor-Gölcükspor (Kayseri Atatürk)
15.00 Ankara Demirspor-Tire 1922 (TCDD Ankara Demirspor)
15.30 Ergene Velimeşespor-Turgutluspor (Lüleburgaz 8 Kasım)
15.30 Muğlaspor-1461 Trabzon (Muğla Atatürk)
15.30 Anadolu Bağcılarspor-Van Büyükşehir Belediyespor (Bağcılar Mahmutbey)
15.30 Darıca Gençlerbirliği-Erokspor (Darıca İlçe)
3. Grup
1 Ekim Pazar:
14.30 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)
14.30 Cizrespor-UTAŞ Uşakspor (Cizre İlçe)
15.00 Çorum Belediyespor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.00 Payasspor-Aydınspor 1923 (Payas İlçe)
15.30 Kızılcabölükspor-Ankara Adliyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
19.00 Karacabey Birlikspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)
19.00 Kocaelispor-Arsinspor (İzmit İsmet Paşa)
19.00 Tarsus İdmanyurdu-Osmaniyespor (Tarsus İlçe)
2 Ekim Pazartesi:
14.30 Elaziz Belediyespor-Tekirdağspor (Elazığ Atatürk)