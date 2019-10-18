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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.10.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

Futbolda haftanın programı! 4 ligde nefes kesen maçlar...

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Futbolda haftanın programı! 4 ligde nefes kesen maçlar...

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig, 8. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de de 9. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:
20.30 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Türk Telekom)

Yarın:
15.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği (Antalya)
17.30 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
17.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

20 Ekim Pazar:
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

21 Ekim Pazartesi:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

- TFF 1. Lig

Bugün:
19.00 Akhisarspor-Eskişehirspor (Spor Toto Akhisar)

Yarın:
14.00 Hatayspor-Adana Demirspor (Antakya Atatürk)
16.30 Bursaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Menemen İlçe)

20 Ekim Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Balıkesirspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)
19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Adanaspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

21 Ekim Pazartesi:
19.00 Fatih Karagümrük-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:
14.00 Vanspor-Sivas Belediyespor (Van Atatürk)
15.00 Tuzlaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Tuzla Belediye)
15.00 Eyüpspor-Ankara Demirspor (Esenler)

20 Ekim Pazar:
14.00 Birevim Elazığspor-Piserro Kahramanmaraşspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)
14.00 Bayburt Özel İdare-Ergene Velimeşespor (Bayburt Genç Osman)
14.30 Kastamonuspor 1966-Uşakspor (Gazi)
14.30 Kırşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Kırşehir Ahi)
15.00 Bandırmaspor-Niğde Anadolu Futbol Kulübü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Sakaryaspor-Etimesgut Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

Beyaz Grup

Yarın:
14.30 Hacettepe-Hekimoğlu Trabzon (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Sancaktepe Futbol Kulübü-Sarıyer (15 Temmuz)
15.00 Manisa Futbol Kulübü-Pendikspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

20 Ekim Pazar:
14.30 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Karaelmas Kemal Köksal)
14.30 Yeni Çorumspor-Tarsus İdmanyurdu (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)
15.00 İnegölspor-Yılport Samsunspor (İnegöl İlçe)
15.00 Kırklarelispor-1922 Konyaspor (Kırklareli Atatürk)
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhanespor (Diyarbakır)
19.00 Afjet Afyonspor-Başkent Akademi Futbol Kulübü (Zafer)

- TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:
14.30 Çankaya Futbol Kulübü-Yomraspor (Ankara OSTİM)
15.00 Silivrispor-Artvin Hopaspor (Ziya Altınoğlu)

20 Ekim Pazar:
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Tokatspor (Faruk Çelik)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-68 Aksaray Belediyespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
14.30 Serik Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor (Serik İsmail Oğan)
14.30 Erzinspor-Çatalcaspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)
14.30 Düzcespor-Yeni Orduspor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Şile Yıldızspor-Manisaspor (Şile)
19.00 Ci Group Buca-Kızılcabölükspor (Yeni Buca)

2. Grup

Yarın:
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Elazığ Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

20 Ekim Pazar:
14.00 Ofspor-Payasspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
14.30 Kozanspor-Ağrı 1970 (İsmet Atlı)
14.30 Erbaaspor-Esenler Erokspor (Erbaa İlçe)
15.00 1877 Alemdağspor-Kemerspor 2003 (Alemdağ)
15.00 Karşıyaka-Kocaelispor (İzmir Atatürk)
15.00 Turgutluspor-Cizrespor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Belediye Derincespor-Fethiyespor (Derince Belediyespor Doğal Çim)

3. Grup

20 Ekim Pazar:
14.00 1954 Kelkit Belediyespor-Pazarspor (Kelkit İlçe)
14.00 Medical Park Batman Petrolspor-Osmaniyespor (Batman Yeni Şehir)
14.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Modafen (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
14.30 Altındağ Belediyespor-Darıca Gençlerbirliği (Çubuk İlçe)
14.30 Yozgatspor 1959-Halide Edip Adıvarspor (Yozgat Bozok)
15.00 Nazilli Belediyespor-Diyarbekirspor (Nazilli İlçe)
15.00 Muğlaspor-Karacabey Belediyespor (Muğla Atatürk)
15.00 Gölcükspor-Nevşehir Belediyespor (Gölcük Şehir)
15.00 Bayrampaşa-Somaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç) 

Futbolda haftanın programı 4 ligde nefes kesen maçlar...

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