Futbolda günün iddaa bankosu Danimarka'dan!
Milli maç arasına girmeyen liglerden biri de Danimarka'nın alt ligi olarak kabul edilen 'First Division' ve bu ligde öne çıkan maçı mutlaka kuponlarınıza almalısınız...
- Son olarak Thisted engelini 5-1'le geçen Hvidovre, düşme hattının üzerine çıkarak nefes aldı.
- Son 4 lig maçında 2.5 gol barajı aşıldı, son 3 maçında ise karşılıklı gollerle 2.5 ÜST oldu.
- İç sahada bu sezon oynadıkları 6 maçın 5'i karşılıklı gollerle 2.5 ÜST bitti, son 3 maçın ise tamamı!
- Son 5 resmi maçını kazanamayan Koge'nin son 8 lig maçının tamamında 2.5 gol barajı aşıldı.
- Bu 8 maçın 7'si karşılıklı gollere sahne oldu.
- Deplasmandaki tablo 'gol sevenler' için daha iştah açıcı! Son 4 deplasman maçının tamamı karşılıklı gollerle 2.5 ÜST oldu.
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