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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
20.07.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Futbolda dayak skandalı! Başkanın koruması...

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Futbolda dayak skandalı! Başkanın koruması...

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Fethiyespor'da sağ kanat oyuncusu Halil İbrahim Pekşen, sözleşmesini feshetmek için gittiği kulüp binasında darp edildiğini iddia etti.

26 yaşındaki futbolcu hastaneden adli muayene raporu alıp, polis merkezinde tutanak tutturdu. Fethiyespor'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Halil İbrahim, kulüpten 225 bin TL alacağı olduğunu ve İkinci Başkan İsmail Öztürk'le yaptığı görüşme sonrası 70 bin TL karşılığında sözleşme feshi konusunda anlaştıklarını söyledi. Mukavelesini sonlandırmak için gittiği Fethiye İlçe Stadı'ndaki kulüp binasında yanında koruması bulunan bir kadın personelin kendisine incelemesi için fesihname verdiğini belirten Halil İbrahim, fesihnamenin fotoğrafını çekip avukatına gönderdiğini dile getirdi.
Daha sonra vedalaşmak üzere teknik direktör Mustafa Ceviz'in odasına götürüldüğünü belirten futbolcu, "Bana bu fesihnameyi imzalamamı söylediler, ben de imzalamadım. Beni orada darp ederek zorla bana imza attırdılar, şikayetçiyim" dedi. Tutanakta; odada kamera kayıtlarının olmadığı, koridorda ise kamera görüntülerinin bulunduğu, ancak görevlinin olmaması nedeniyle görüntülerin temin edilemediği belirtildi. Darp raporunda Halil İbrahim Pekşen'in sol boyun ve omuz bölgesinde hassasiyet meydana geldiği tespit edildi.

Kariyerinde Samsunspor, Eyüpspor, Turgutluspor, Tepecikspor, Konyaspor ve Elazığspor formalarını da giyen Halil İbrahim Pekşen, geçen sezon 2'nci Lig'de Fethiyespor formasıyla 9 maçta görev aldı.

Futbolda dayak skandalı Başkanın koruması...

Futbolda dayak skandalı Başkanın koruması...

Futbolda dayak skandalı Başkanın koruması...

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