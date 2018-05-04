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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
aa-spor
04.05.2018 - 10:00, Son Güncelleme:

Futbolda alt liglerde kritik gün!

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Futbolda alt liglerde kritik gün!

Futbolda Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off heyecanından önce normal sezonun son karşılaşmaları 2 müsabaka dışında yarın tamamlanacak.

Sezon sonunda toplam 7 takımın doğrudan bir üst lige çıkacağı, 18 ekibin ise küme düşeceği Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 24 ekip ise play-off heyecanı yaşayacak. Bu 3 ligde normal sezon heyecanı yarın 2 müsabaka dışında sona erecek.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluğunu daha önce ilan eden UTAŞ Uşakspor, 6 Mayıs Pazar günü Arsinspor'u ağırlayacak. Spor Toto 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü ise Adana Demirspor'u 7 Mayıs Pazartesi günü konuk edecek.

Doğrudan bir üst lige çıkacak 7 ekipten 4'ünün belli olduğu alt liglerde, diğer 3 ekip yarınki karşılaşmalarla ortaya çıkacak.
Spor Toto 1. Lig'de Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü, TFF 3. Lig'de Manisa Büyükşehir Belediyespor ile UTAŞ Uşakspor, sezon bitmeden bir üst lige çıkmayı garantiledi.

Sezon sonunda düşecek olan 18 takımdan 14'ünün de belli olduğu alt liglerde diğer 4 ekip de yarın belirlenecek.
Spor Toto 1. Lig temsilcileri Grandmedical Manisaspor ile Gaziantepspor, TFF 2. Lig'de Silivrispor, Karşıyaka, Nazilli Belediyespor, Mersin İdmanyurdu ve Kocaeli Birlikspor, TFF 3. Lig'de ise Çanakkale Dardanelspor, Kırıkhanspor, Yeşil Bursa, Kayseri Erciyesspor, Aydınspor 1923, Arsinspor ve Tekirdağspor bir alt lige düşmüştü.

SPOR TOTO 1. LİG

Süper Lig'e doğrudan çıkan takımların ve play-off oynayacak 3 ekibin belli olduğu Spor Toto 1. Lig'de play-off'a kalacak son ekip Altınordu ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında İzmir'de oynanacak maçta belli olacak.
Bornova Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada play-off için Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a beraberlik yeterken, Altınordu'nun mutlaka galibiyet alması gerekiyor.

Ligden düşecek son ekip ise Samsunspor veya Denizlispor olacak.
Sezon sonunda Eskişehirspor, Denizlispor ve Samsunspor'un ligi aynı puanda tamamlaması halinde Samsunspor lige veda edecek. Denizlispor ile Samsunspor'un aynı puana sahip olması halinde ise iki takım arasındaki maçlarda eşitlik olduğu için genel averaja bakılacak. Son hafta öncesinde Samsunspor'un -14, Denizlispor'un ise -3 averajı var.

Denizlispor'un yarın saat 19.00'da Bolu deplasmanına çıkacağı son haftada, Samsunspor ise cezası nedeniyle taraftarının olmayacağı müsabakada aynı saatte Ümraniyespor'u konuk edecek.

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yarın saat 15.30'da İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak Altay-Gümüşhanespor maçı 1. Lig'e doğrudan yükselen ekibi belirleyecek.
Ligde play-off oynayacak ve lige veda eden ekipler daha önce belli olmuştu.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son hafta öncesinde liderlik için Hatayspor, Menemen Belediyespor ve Afjet Afyonspor'un şansı bulunuyor.
Bu takımlardan 73 puana sahip Hatayspor son hafta konuk edeceği Afjet Afyonspor'u mağlup ettiği takdirde adını 1. Lig'e yazdıracak. Hatayspor'un puan kaybı halinde Menemen Belediyespor 34. haftada karşılaşacağı Eyüpspor'u yenmesi durumunda 1. Lig'e yükselecek. Afjet Afyonspor ise lider Hatayspor'u mağlup edip, Menemen Belediyespor'un Eyüpspor'a mağlup olması halinde 1. Lig vizesi alacak.

Son haftada Hatayspor-Afjet Afyonspor ve Menemen Belediyespor-Eyüpspor maçları oynanacak.
Sivas Belediyespor'un play-off'a kalmayı garantilediği grupta son hafta 61 puanlı Keçiörengücü veya 58 puana sahip İnegölspor'dan birisi play-off'a kalacak. Bu iki takımın sezon sonunda olası puan eşitliğinde genel averaja bakılacak. 34. hafta öncesinde Keçiörengücü'nün 35, İnegölspor'un ise 12 averajı bulunuyor.

Kırmızı Grup'ta ligden düşecek son takım yarın belirlenecek. Son hafta öncesinde Amed Sportif Faaliyetler, Tuzlaspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor ve Bucaspor'un düşme ihtimali var.

TFF 3. LİG 1. GRUP

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un şampiyonluğunu daha önce ilan ettiği TFF 3. Lig 1. Grup'ta Bayburt Grup Özel İdare ve Kemerspor 2003 play-off oynamayı garantiledi.
Play-off oynayacak diğer 2 ekip için 4 aday var. 54 puana sahip Bayrampaşa, 52'şer puanlı Ofspor ile Düzcespor ve 51 puanlı Halide Edip Adıvarspor'dan ikisi daha play-off vizesi alacak.

Çanakkale Dardanelspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği grupta 33'er puana sahip Bergama Belediyespor ile Erzin Belediyespor ve 31'er puanlı 12 Bingölspor ile Orhangazi Belediyespor'dan ikisi daha lige veda edecek.

TFF 3. LİG 2. GRUP

3. Lig'de şampiyon takımın tek belli olmadığı 2. Grup'ta son hafta öncesinde 69 puanlı Darıca Gençlerbirliği ve 68 puana sahip Ankara Demirspor'dan biri ipi göğüsleyecek. İki takım arasındaki olası puan eşitliğinde Darıca Gençlerbirliği rakibini geride bırakacak.
Diyarbekirspor ve Anagold 24 Erzincanspor'un play-off'a kalmayı garantilediği grupta play-off'ta mücadele edecek son ekip Tire 1922 veya Pazarspor olacak.
Gruptan düşen takımlar daha önce belirlenmişti.

TFF 3. LİG 3. GRUP

UTAŞ Uşakspor'un 2. Lig vizesi aldığı 3. Lig 3. Grup'ta Tarsus İdmanyurdu, Sultanbeyli Belediyespor ve Kızılcabölükspor play-off'u garantiledi. Play-off'ta yer alacak son ekip Elaziz Belediyespor veya Büyükçekmece Tepecikspor olacak.
Grupta gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak ekipler daha önce belli olmuştu.

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