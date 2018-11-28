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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
28.11.2018 - 14:49, Son Güncelleme:

Futbolcumuz öldü demişlerdi! İrlanda'da skandal...

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Futbolcumuz öldü demişlerdi! İrlanda'da skandal...

İrlanda’nın Dublin kentindeki Ballybrack FC futbol takımının, futbolcumuz “öldü diye” maçlarını ertelettiği ortaya çıktı. Leinster Senior Ligi ekibinin 'öldü' dediği futbolcunun hayatta olduğunun ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Leinster Senior Ligi’ndeki Ballybrack FC futbol takımından bir yöneticinin, federasyonu arayıp, Nuno La Fuente isimli İspanyol oyuncunun ülkesinde trafik kazasında hayatını kaybettiğini söylemesinin ardından, hafta sonu ligde oynanan bütün maçlar öncesinde “ölen oyuncu” için saygı duruşu yapıldı, futbolcular kollarına siyah bant taktı ve bu takımın maçı da ertelendi.

Futbolseverler ise sosyal medya hesaplarından kulübe baş sağlığı mesajları yağdırdı. Ancak oyuncunun daha sonra hayatta olduğunun açıklanmasının ardından İrlanda Cumhuriyeti futbol dünyasında kıyamet koptu.

Federasyon, ilgili takım aleyhine disiplin soruşturması başlattı. Ballybrack FC ise yaptığı açıklamada, kulüp yönetimi içinde “kişisel sorunları” olan bir yöneticisinin skandala neden olduğunu ileri sürdü ve İrlandalı sporseverlerden özür diledi. Ballybrack FC, bu yöneticini işine son verildiğini bildirdi. (Euronews)

West Ham 0-4 Manchester City (MAÇ ÖZET)Premier Lig'in 13. haftasında oynanan maçta Manchester City, deplasmanda West Ham'ı 4-0 mağlup etti. Başkent Londra'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçta Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada David Silva, 19. dakikada Raheem Sterling ile 34 ve 90+3. dakikalarda Leroy Sane attı. Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 69 dakika sahada kaldı.
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