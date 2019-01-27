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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
27.01.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Futbolcular rakip teknik direktöre saldırdı

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Futbolcular rakip teknik direktöre saldırdı

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup müsabakasında Kapadokya Göremespor ile İçelspor arasından oynanan maçın ardından İçelsporlu futbolcular Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel’e saldırdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup müsabakasında Nevşehir 3 nolu çim futbol sahasında Kapadokya Göremespor ile İçelspor karşılaştı.

Maç bitti ortalık savaş alanına döndüBölgesel Amatör Lig 5. Grup müsabakasında Kapadokya Göremespor ile İçelspor arasından oynanan maçın ardından İçelsporlu futbolcular Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel’e saldırdı.
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Maçın uzatma dakikalarında İçelspor Mykola Ahapo’nun kaydettiği gol ile maçta 1-0 öne geçti. İçelspor’un kaydettiği golün ardından maçın orta hakemi maçın son düdüğünü çalarken her iki takım oyuncuları önce saha çıkışında sözlü atışmaya başladı. Futbolcularını sakinleştirmeye çalışan Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel’e ise biranda İçelsporlu yöneticiler ve futbolcular saldırmaya başladı. Polislerin sahayı kapatması üzerine İçelsporlu futbolcuların arasında kalan Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel’i futbolcuların elinden yine polis kurtarırken, Teknik Direktör Güzel daha sonra hastaneye kaldırıldı. Nevşehir Devlet Hastanesinde darp raporu alan Teknik Direktör İsmail Güzel İçelspor yöneticileri ve futbolcularından şikayetçi oldu.

Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel Emniyet Müdürlüğü önünde İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, “Yani şimdi maç istediğimiz gibi gidiyordu. Maçtan sonra İçelspor yöneticisi Vedat Çoban saha içerisinde bizim oyuncularımızı gerdi. Olayları provoke etti. Maç bittikten sonra istediğimiz görüntüler ortaya çıktı. Maçtan sonra olaylar yatıştıktan sonra İçelspor yöneticisi Vedat Çoban’a neden böyle yaptın, ortalığı gerdin dedim. Bana küfür etti bende o küfrün ardından Vedat Çoban’ı tutmaya çalıştım. Daha sonra ise İçelsporlu futbolcuların arasında tek kaldım. Hepsi de bana vurdu. Yani hiç istemediğimiz bir şey oldu. Tüm futbolculardan şikayetçi oldum” diye konuştu.

GÖZALTILAR VAR

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor karşılaşması sonrasında çıkan olaylar sonrasında İçelspor’un 6 futbolcusu ile 1 yöneticisi gözaltına alındı. 

BAL 5. Grup'ta oynanan Kapadokya Göremespor-İçelspor maçının ardından İçelsporlu futbolcular Kapadokya Göremespor Teknik Direktörü İsmail Güzel’e saldırdı. Olan sonrası Teknik Direktör İsmail Güzel, İçelsporlu futbolcular ve yöneticisi Vedat Çoban’dan şikayetçi oldu. İçelspor takımından 6 futbolcu ile yönetici Vedat Çoban gözaltına alındı. 

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