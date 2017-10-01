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Futbolcular 3 istedi, Tudor 2 dedi!

Galatasaraylı futbolcular son dakikalarda kazanılan Karabükspor maçı sonrasında milli ara nedeniyle Tudor'dan ekstra izin istedi ancak Hırvat hoca 2 günlük iznin ardından top başı yapacaklarını belirtti.

Hürriyet Haber
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Süper Lig’de Kardemir Karabükspor engelini son dakikalarda aşan Galatasaray’da soyunma odasında büyük bir sevinç hakimdi. Sezona hem güzel oyunla hem de başarılı sonuçlarla başlayan sarı-kırmızılılarda iyi gidiş sürüyor.

Milli ara öncesi oynadığı Kardemir Karabükspor maçını da kazanarak liderliğini sağlamlaştıran Galatasaray’da futbolcuların maç sonrası büyük sevinç yaşadığı öğrenildi. Soyunma odasında alkışlarla sevinçlerini ortaya koyan oyuncuların, teknik direktör Igor Tudor’u da alkışlayarak karşıladığı belirtilirken, Hırvat teknik adamın alkışlara alkışlarla karşılık vererek futbolcuların bu sevincine ortak olduğu ifade edildi.

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