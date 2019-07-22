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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
22.07.2019 - 18:44, Son Güncelleme:

Futbolcu Sural’ın ölümünde sürücüye 15 yıl hapis istemi

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Futbolcu Sural’ın ölümünde sürücüye 15 yıl hapis istemi

ANTALYA’nın Alanya ilçesinde takım arkadaşlarıyla geçirdiği trafik kazasında Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef Sural’ın ölümüne ilişkin, minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Alanyaspor’un Çek futbolcusu Josef Sural’ın 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü takım arkadaşlarıyla bindikleri VIP minibüsle Alanya’ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş (39) hakkında ’taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan hazırlanan iddianame, Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

BAZI FUTBOLCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, kazada yaralanan oyunculardan Isaac Sackey ve Djilma Campos’un minibüs sürücüsü Esat Altıntaş’dan şikayetçi oldukları belirtildi. 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Esat Altıntaş’ın, aracın hızını, aracın yük ve teknik özellikleriyle görüş, yol ve hava durumu şartlarına uyarak sürüş yapmadığı ve hızlı gittiği kaza tespit tutanağında yer aldı. İddianamede, kazanın tek taraflı olduğu, başka bir kişinin kazada etkisinin bulunmadığı vurgulanarak, tek kusurun araç sürücüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca Sackey ve Campos’un da basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi. Kaza sırasında araçta bulunan Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.

’HIZ YAPMADIM’

Esat Altıntaş iddianamede geçen ifadesinde, "Saat 18.30’da Kayseri’den yola çıktık. Kaza ise saat 02.00’de meydana geldi. Caulker’in ’hızlan’ uyarısına karşın hız yapmadım" dedi. İddianamede, "Yolcuların ifadelerinde, araç şoförünün kaza öncesi veya sırasında uykulu ve dalgın vaziyette olduğuna yönelik herhangi bir beyana rastlanılmadı" bilgisine yer verildi.

İlk duruşma, Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki ay içerisinde görülecek.

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