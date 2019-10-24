Diego Simeone'den Belhanda örneği ve Koke açıklaması!
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, son günlerde tartışılan ıslık konusu hakkında konuştu.
Spor Arena Dış Haber | Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı maçta oyundan çıkarken ıslıklanan Younes Belhanda'nın tribünlere dönüp harekette bulunması dikkat çekmişti.
Bir benzer konu da Atletico Madrid - Bayer Leverkusen maçında yaşandı... İspanyol ekibinin 2-1 kazandığı maçta Atletico Madrid taraftarları, kendi oyuncuları Koke'yi ıslıkladı.
Maçın ardından Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, konu hakkında açıklamada bulundu.
''HERKES ISLIKLANIR, BEN DE ISLIKLANDIM''
Tecrübeli teknik adam, ''Tribünler ne hissediyorsa onu sahaya yansıtmakta özgürdür. Ben de oyuncuyken ıslıklandım, herkes ıslıklanır. Çünkü insanlar her zaman senden iyi mücadele eder. Bizim taraftarımız tutkuludur. Tepkilerin olması da doğaldır. Alkışlar nasıl oluyorsa tepkiler de olacaktır. Önemli olan nasıl reaksiyon gösterdiğindir. Koke gayet olgun karşıladı, kendisini kaybetmedi.'' diye konuştu.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle