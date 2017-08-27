Futbolcu Deniz Naki'den flaş karar

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta dün oynanan Mersin İdmanyurdu- Amed Sportif maçında sahaya giren bir taraftarın saldırısına uğrayan konuk Diyarbakır ekibinin oyuncusu Deniz Naki, şikayetçi olmadığını söyledi. Naki, "İyi ki saldırganı sırtım dönük olduğu için görmedim, görsem, kendimi savunacaktım ve kırmızı kart görecektim, ilk defa sahada bir saldırıya uğruyorum" dedi.



Mersin'de dün oynanan Mersin İdmanyurdu ile Amed Sportif maçının 26'ncı dakikasında serbest atışı kullanmak için hazırlık yaparken sahaya giren bir taraftarın saldırısına uğrayan Amed Spartifli Deniz Naki, yaşadıklarını DHA'ya anlattı. Naki, Sırtı ev sahibi takımın taraftarına dönük olarak serbest atış atışı hazırlığı yaparken saldırıya uğradığını belirterek, şöyle dedi:



"Saldırgan sırt ve boynuma yumruk vurup yeri yere düşürünceye kadar kendisini görmedim. Sırtım ona dönüktü ve görme imkanım yoktu. Ancak, iyi ki saldırganı görmemişim, eğer görmüş olsaydım kendimi savunacaktım ve büyük ihtimal ile kırmızı kart görecektim. Maçtan sonra polis soyunma odasına geldi ve bana şikayetçi olup olmayacağımı sordu. Ben şikayetçi olmayacağımı söyledim, kimi kime şikayet edeceğim, bir şey çıkmayacaktı."



Türkiye'de daha önce Gençlerbirliği başta olmak üzere 3.5 yıldan futbol oynadığını ve daha önce Gençlerbirliği'nde oynarken Kobani olayları sırasında sosyal medyada paylaştığı bir mesaj nedeniyle idman çıkışı saldırıya uğradığını söyleyen Deniz Naki, şöyle dedi:

"Ama saha içinde ilk kez saldırıya uğruyorum. Daha önce başımdan geçen davalar ve hakkında açılan soruşturmalar bir yana saha içerisinde bir saldırı ile ilk kez karşı karşıya kaldım. Saldırganın elinde bıçak ve kesici alet te olabilirdi Allah korusun. Görüntüleri izlediğimde birer metre aralıklarla çok sayıda polisin arasında o saldırgan nasıl sahaya girdi şaşırıyor insan. Son olarak maçtan bir hafta önce bana ait olmayan bir hesaptan yapılan paylaşım ve bunun üzerine gözaltına alınıp hedef gösterilmem üzerine bu olayın yaşandığını düşünüyorum."



Amed Sportif'li Deniz Naki, saldırı nedeniyle boynunda ve sırtında ağrı bulunduğunu ekledi.