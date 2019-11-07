Futbol tarihinde görülmemiş rekor! Kyle Walker...
Manchester City'nin deneyimli sağ bek oyuncusu Kyle Walker, Atalanta maçında kalede kaldığı sınırlı sürede futbol tarihinin en ilginç rekorlarından ikisine imza attı.
Spor Arena Dış Haberler | Manchester City forması giyen Kyle Walker, Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmada futbol tarihinde ender rastlanacak iki istatistiğe imza attı.
Ederson'un ikinci yarıya çıkamaması ve Claudio Bravo'nun da 81. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından kaleye geçen sağ bek Kyle Walker, yaptığı kurtarışla tarihe geçti.
29 yaşındaki deneyimli futbolcu, Atalanda karşısında kurtarış yapan tek Manchester City kalecisi oldu.
Kyler Walker ayrıca 2016'dan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde kurtarış yapan ilk İngiliz kaleci olarak da tarihe geçti.
Walker'dan önce son kurtarışı 2016 yılında Leicester City kalecisi Ben Hamer yapmıştı.
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