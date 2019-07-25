Futbol tarihinde bugün | Hulk...
Bugün Brezilyalı futbolcu Givanildo Vieira de Sousa, yani kısa adıyla Hulk'un doğum günü. Efsane forvet 33 yaşına bastığı bu sezonda, yine Çin Süper Ligi'nde forma giyiyor olacak...
Babasının kendisine verdiği Hulk lakabıyla bilinen forvet, 2016 senesinde Rusya Premier Ligi kulübü Zenit’ten Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai SIPG kulübüne 55 Milyon Avro’ya transfer olmuştu.
Hulk, Rus kulübü Zenit'le çıktığı 148 maçta 76 gol atıp, 60 de asist yapmış ve taraftarların gönlünde taht kurmuştu. Yıldız forvet, mesafe tanımaksızın çektiği sert şutlarla, kalecilerin ve defans oyuncularının korkulu rüyası olmayı her zaman başardı...
Şu an Avrupa futbolu gündeminden epey uzak olsa da, taraftarlar Hulk’la ilgili en güzel anları Porto ve Zenit günlerinden hatırlıyor.
İşte o günlerden bir kesit izliyoruz...
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