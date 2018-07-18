Futbol takımlarının kamp adresi Afyonkarahisar oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFutbol takımlarının kamp adresi Afyonkarahisar oldu
GeriFutbol Futbol takımlarının kamp adresi Afyonkarahisar oldu
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
İHA
18.07.2018 - 14:04, Son Güncelleme:

Futbol takımlarının kamp adresi Afyonkarahisar oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol takımlarının kamp adresi Afyonkarahisar oldu

Türkiye’nin en büyük komplekslerinden biri olan Afyonkarahisar Spor Kompleksi; Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve yurt dışından gelen takımların kamp merkezi oldu.

Afyonkarahisar Spor Kompleksi’nin hizmete girmesi ve mevcut termal otellerle birlikte termal-spor turizminde büyük bir atılım yapan Afyonkarahisar, özellikle yaz kampı dönemlerinde birçok futbol kulübünün tercih ettiği iller arasında öne çıktı. Futbol kulüplerine konaklama anlamında büyük avantaj sağlayan bölgedeki termal otellerin yanı sıra yaz döneminde kentin düşük nem oranına sahip olması da kulüplerin şehrin tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor. Tesis yetkililerinden alınan bilgiye göre, Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig ve yurt dışından gelen kulüplerle birlikte 65’e yakın kulübün ağustos ayında sona erecek yaz kampı dönemini Afyonkarahisar'da geçireceği öğrenildi.

Bazı kulüplerin kamp programına başladığı, bazı kulüplerin ise rezervasyon yaptırarak önümüzdeki günlerde Afyonkarahisar’da kampa gireceği ifade edilirken aralarında Bursaspor, Gazişehir Gaziantep, Denizlispor, Balıkesirspor, Ataşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, Altay ve Cezayir 1. Lig takımlarından Mc Oran takımının şu anda kampta olduğu ifade edildi. Tesislerde 1. Lig ve Süper Lig takımlarının yanı sıra Afyonkarahisar’ın spor tarihinde ilk kez kurulan Afyon İdman Yurdu Kadın Takımı ile Afjet Afyonspor altyapı takımı da kamp yapan takımlar arasında yer alıyor.

Afyonkarahisar’ın doğasıyla, tesisleriyle, serin havasıyla, sporcu beslenmesiyle üst düzey kent olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise güzel bir kamp sezonu geçirmek isteyen takımları Afyonkarahisar’a davet etti. Birçok futbol takımının Afyonkarahisar’da kamp yapmak için müracaatta bulunduğunu aktaran Başkan Çoban, takımların Afyonkarahisar’a olan ilgisinin her yıl arttığına dikkat belirtti. Gerek yerli gerekse yabancı takımların Afyonkarahisar’dan memnun ayrıldığını ifade eden Başkan Çoban; Afyonkarahisar Spor Kompleksini Türk sporuna kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 509Celtic -(2,00h) Alashkert
    4
    MS1
    1,55
    4592kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Futbol takımlarının kamp adresi Afyonkarahisar oldu

"Yeni Malatyaspor, emin adımlarla ilerleyecek"

Voleybolda transfer

"TFF, FFP kurallarını bire bir olarak tüm kulüplere uygulamalı"