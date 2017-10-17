Karşılaşmanın son anlarına doğru tribünlerde sinirlenen ve gerilim yaşayan taraftarlara bir davulcunun elindeki tokmağı fırlatması sonucu yaralandı.
Gözünde şişlikler oluşan 7 yaşındaki Mevlüt Mert Pehlivan’ın babası Şenol Pehlivan, yapılan bu harekete tepki göstererek “bunu yapan insan olamaz” dedi.
Çocuklarını Trabzonspor sevgisiyle büyütmeye çalıştığını ifade eden Pehlivan “Tribünde davul çalan bir kişi bir anda elindeki tokmağı taraftarların üzerine attı. Atılan tokmak oğlumun kafasına isabet etti. Gözünde şişlikler oluşan oğlumu hastaneye kaldırarak tedavi altına aldık. Bu kişiden de şikayetçi olduk. Böyle taraftar olmaz olsun. Kendi taraftarına tokmak atan bir kişiden Trabzonspor’a ne fayda gelir ki. Bu çocuğu ben daha Trabzonspor maçlarına nasıl götüreceğim. Zaten artık maçlara gitmeyeceğim diyor” şeklinde ifadeler kullandı. (Akçaabathaber)