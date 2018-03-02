Futbol maçlarında saygı duruşunda durulacak!
Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerler için profesyonel futbol maçları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2-5 Mart tarihlerinde Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve TFF 3. Lig'de oynanacak tüm karşılaşmalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak.
Ayrıca isteyen kulüpler, siyah kol bantları ile sahaya çıkabilecek.
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