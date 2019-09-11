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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
11.09.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

"Futbol Köyü" projesi hayata geçiyor

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"Futbol Köyü" projesi hayata geçiyor

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'nün "Futbol Köyü" projesinin hayata geçirilmesi amacıyla çalışmalar başladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı kulüp tarafından "Futbol Köyü" projesi için ilk kazma vuruldu.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek’in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’e sunumunu yaptığı ve Özdemir'in "Benim de hayalimdeki proje" dediği, "Futbol Köyü" projesinin ilk aşaması olan antrenman sahalarının yapımına başlandı.

Açıklamada "Futbol Köyü" projesi ile ilgili şu bilgiye yer verildi:

"Bölge için de büyük önem taşıyan, içinde antrenman sahalarından mini stadyuma ve sosyal alanlara kadar her şeyin bulunacağı futbol köyü projesinin ilk aşaması için Yeni Malatya Stadyumu yanındaki alanda çalışmalara başladık.

Bundan sonraki süreçte kulübümüze projenin tamamında katkı ve destek olacaklarını belirten, TFF Başkanı Nihat Özdemir’e, yer tahsisi konusunda destek olacak İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a, projenin yapımı için gerekli desteği sağlayan ve her zaman her ihtiyacımızda yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyoruz. Projenin ilk etabının ardından ikinci etap için de çalışmalara başlanacak."

Futbol Köyü projesi hayata geçiyor

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