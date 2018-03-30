Futbol heyecanı kaldığı yerden başlıyor! İşte haftanın programı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFutbol heyecanı kaldığı yerden başlıyor! İşte haftanın programı...
GeriFutbol Futbol heyecanı kaldığı yerden başlıyor! İşte haftanın programı...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
A.A
30.03.2018 - 09:26, Son Güncelleme:

Futbol heyecanı kaldığı yerden başlıyor! İşte haftanın programı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol heyecanı kaldığı yerden başlıyor! İşte haftanın programı...

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 27. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 29. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

Bugün:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Kardemir Karabükspor (Yeni 4 Eylül)
Yarın:
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Antalyaspor-Bursaspor (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor (Vodafone Park)
1 Nisan Pazar:
13.30 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)
13.30 Osmanlıspor-Atiker Konyaspor (Osmanlı)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)
19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Türk Telekom)
2 Nisan Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

- Spor Toto 1. Lig

Yarın:
13.00 Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi)
15.00 Akın Çorap Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)
15.00 Boluspor-Gaziantepspor (Bolu Atatürk)
1 Nisan Pazar:
13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Grandmedical Manisaspor (Elazığ Atatürk)
15.30 İstanbulspor-Çaykur Rizespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
18.00 Denizlispor-MKE Ankaragücü (Denizli Atatürk)
18.00 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok (Yeni Eskişehir)
2 Nisan Pazartesi:
18.00 Adanaspor-Samsunspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
18.00 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Gaziantep)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup
Yarın:
13.30 Eyüpspor-Tokatspor (Esenler)
14.00 Menemen Belediyespor-Sivas Belediyespor (Menemen İlçe)
15.00 Etimesgut Belediyespor-Mersin İdmanyurdu (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 İnegölspor-Kastamonuspor 1966 (İnegöl İlçe)
15.00 Sancaktepe Belediyespor-Afjet Afyonspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Bucaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Buca)
1 Nisan Pazar:
15.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
15.00 Sarıyer-Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)
15.00 Kocaeli Birlikspor-Hatayspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

Beyaz Grup

Yarın:
15.00 Hacettepe-Kahramanmaraşspor (Ankara 19 Mayıs)
1 Nisan Pazar:
15.00 BUGSAŞ Spor-Şanlıurfaspor (Ankara OSTİM)
15.00 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)
15.00 Niğde Belediyespor-Gümüşhanespor (Niğde 5 Şubat)
15.00 SBS İnşaat Kırklarelispor-Fethiyespor (Kırklareli Atatürk)
15.00 Silivrispor-Ottocool Karagümrük (Silivri)
15.00 Karşıyaka-Nazilli Belediyespor (İzmir Atatürk)
15.00 Sakaryaspor-Konya Anadolu Selçukspor (Yeni Sakarya Atatürk)
15.00 Bandırmaspor-Altay (Bandırma 17 Eylül)

- TFF 3. Lig

1. Grup
Yarın:
15.00 Halide Edip Adıvarspor-Çatalcaspor (Vefa)
15.00 Ofspor-Yomraspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)
1 Nisan Pazar:
15.00 Bayburt Grup Özel İdare-Batman Petrolspor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Çanakkale Dardanel-Orhangazi Belediyespor (Çanakkale 18 Mart)
15.00 Bergama Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Bergama 14 Eylül)
15.00 12 Bingölspor-Kozan Belediyespor (Bingöl)
15.00 Düzcespor-Erzin Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
15.00 Yeni Altındağ Belediyespor-Kemerspor 2003 (Aktepe)
15.00 Erbaaspor-Bayrampaşa (Erbaa İlçe)

2. Grup
Yarın:
13.30 Kırıkhanspor-Darıca Gençlerbirliği (Kırıkhan İlçe)
15.00 1461 Trabzon-Erokspor (Ahmet Suat Özyazıcı)
15.00 Anadolu Bağcılarspor-Ankara Demirspor (Bağcılar Mahmutbey)
1 Nisan Pazar:
15.00 Yeni Orduspor-Ergene Velimeşespor (Ordu 19 Eylül)
15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Muğlaspor (Van Atatürk)
15.00 Diyarbekirspor-Tire 1922 (Seyrantepe Spor Kompleksi)
15.00 Yeşil Bursa-Kayseri Erciyesspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
15.00 Anagold 24 Erzincanspor-Pazarspor (Erzincan 13 Şubat)
15.00 Turgutluspor-Gölcükspor (Turgutlu 7 Eylül)

3. Grup
Yarın:
15.00 Kocaelispor-Cizrespor (İzmit İsmetpaşa)
1 Nisan Pazar:
12.00 Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Şanlıurfa GAP)
15.00 Arsinspor-Kızılcabölükspor (Arsin İlçe)
15.00 Tekirdağspor-Ankara Adliyespor (Namık Kemal)
15.00 Aydınspor 1923-Karacabey Birlikspor (Adnan Menderes)
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Baysal İnşaat Düzyurtspor (Tarsus İlçe)
15.00 Payasspor-Elaziz Belediyespor (Payas İlçe)
15.00 Osmaniyespor-Çorum Belediyespor (Osmaniye 7 Ocak)
15.00 UTAŞ Uşakspor-Sultanbeyli Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Anadolu Efes FC Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hakem belli oldu!

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

NBA hayalinden terminal dramına