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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
aa-spor
12.04.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Futbol dünyasından bir Capello geçti!

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Futbol dünyasından bir Capello geçti!

Teknik direktörlükten emekliye ayrılan İtalyan Fabio Capello, kariyerinde birçok başarıya imza attı.

Son olarak Çin'in Jiangsu Suning ekibinde çalışan 71 yaşındaki Capello, teknik direktörlük kariyeri boyunca İtalya'da Milan, Roma, Juventus ve İspanya'da Real Madrid ile İngiltere ve Rusya Milli Takımı'nda görev yaptı.

Capello, özellikle 1990'lı yıllarda Milan'da yaşadığı 4 lig, 3 İtalya Süper Kupa ve birer UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupa şampiyonluklarıyla adından söz ettirdi. İtalyan teknik adam, Real Madrid'de 2 defa lig şampiyonluğuna ulaştı. Roma'da birer lig ve İtalya Süper Kupa zaferleri de elde eden Capello'nun Juventus ile kazandığı 2 lig şampiyonluğu ise İtalya'daki şike skandalı nedeniyle geri alınmıştı.

EN BAŞARILI YILLARINI MİLAN'DA YAŞADI

İtalya'nın Milan ekibinde antrenörlük yaparak kariyerine adım atan Capello, 1991 yılında kırmızı-siyahlı takımın teknik direktörü oldu.

1991-1996 ile 1997-1998 yıllarında iki kez Milan'ın başına geçen İtalyan teknik adam, bu süreçte 4 lig şampiyonluğu, 3 İtalya Süper Kupa ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferleri elde etti.

Capello, Milan'daki ilk döneminde üst üste 4 sene ligde şampiyonluk ipini göğüslerken, 1993-1994 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Avrupa'nın en büyüğü oldu.

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REAL MADRİD İLE İKİ ŞAMPİYONLUK

Milan'daki başarılı geçen yılların ardından kariyerine İspanya'nın Real Madrid takımında devam eden Capello, Madrid ekibinde iki sezon görev yaptı.
1996-1997 sezonunda İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Capellolu Real Madrid, 92 puan toplayarak şampiyonluğa ulaştı.

Başkent ekibi bir sezon önce ise sadece 70 puan toplamış ve ligi 6. sırada tamamlamıştı.
10 sene aradan sonra 2006'da tekrar Real Madrid'in teknik direktörlüğüne getirilen Capello, eflatun-beyazlıları yeniden zirveye taşımayı başardı.

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ROMA'YI YILLAR SONRA ŞAMPİYON YAPTI

İtalyan teknik adam, İspanya'daki ilk macerasının ardından tekrar ülkesinin yolunu tuttu.

Milan'daki ikinci sezonunda başarılı olamayan Capello, 1999 yılında Roma'nın başına geçti.
2000-2001 yılında Roma'yı ligde şampiyon yapan İtalyan teknik adam, başkent ekibine 18 yıl sonra bu zaferi hediye etti.
Capello, 1999-2004 yıllarında görev yaptığı başkent temsilcisinde birer lig ve İtalya Süper Kupası kazandı.

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İKİ KEZ MİLLİ TAKIM ÇALIŞTIRDI

Milan, Real Madrid, Roma, Juventus ve Jiangsu Suning gibi kulüp takımlarını çalıştıran Capello, iki kez de milli takımda görev yaptı.

İngiltere Milli Futbol Takımı'nın başına 2007'in aralık ayında geçen İtalyan çalıştırıcı, İngilizleri 2010 Dünya Kupası son 16 turuna kadar taşımıştı.

Capello, 2012'de başına geçtiği Rusya Milli Futbol Takımı'nda ise Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na katılma başarısı göstermişti.
Öte yandan, 2004-2006 yıllarında İtalya'nın Juventus takımıyla anlaşan Capello'nun siyah-beyazlılar ile kazandığı 2 lig şampiyonluğu İtalya'daki şike skandalı nedeniyle geri alınmıştı.

Son olarak 2017'de Çin ekibi Jiangsu Suning'in teknik adamlığını yapan 71 yaşındaki çalıştırıcı, 27 yıllık kariyerine nokta koydu.

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