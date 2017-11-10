Futbol dünyasına bomba gibi düşen Abramoviç iddiasına yalanlama geldi

TFF 2’inci Lig Beyaz Grup’ta ağır borç yükü bulunan ve yaşadığı mali krizlerden çıkmak için 15 Kasım Çarşamba günü yapılacak olağanüstü genel kurulda şirketleşmeyi tartışacak Karşıyaka’ya Rus milyarder Roman Abramoviç’in talip olduğu iddia edildi. İddiayı gündeme getiren sanal ortamdaki bir bahis sitesi, İngiltere Premier Ligi’nde Chelsea takımının da sahibi olan Abramoviç’in Türkiye’de yatırım yapmak için Karşıyaka’yı gündeme aldığını belirtti.

Kaf-Kaf’ı şirketleştirip hisselerini devralmak istediği söylenen şirketin daha önce Rus kaynaklı bir bahis firması olduğu, dünyanın çeşitli ülkelerinde futbol takımlarını satın alarak yatırım yaptıkları iddia edilmişti.

KARŞIYAKA: BİZE GELEN BİR TEKLİF YOK

Karşıyaka Başkanı Mutlu Altuğ ise, Abramoviç’in firmalarından kendilerine ulaşan bir teklif olmadığı belirterek, "Biz kimlerle görüştüğümüzü 15 Kasım’daki kongrede somut belgelerle açıklayacağız. Çok önemli finans şirketleriyle görüşme halindeyiz" diye konuştu. Spor kulübü derneği statüsünde olan Karşıyaka’da camia, şirketleşme gerçekleştirildiği takdirde kulübe yatırım yapacak firmanın hisselerinin ne kadarına sahip olacağını tartışıyor. Yeşil-kırmızılıların borcu geçtiğimiz mayıs ayındaki son kongrede 54 milyon 576 bin TL olarak açıklanmıştı. Bu sezon FIFA ve Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu tarafından 6 puanı silinen Karşıyaka, 2’inciÿLig’de 5 puanla düşme hattında bulunuyor.