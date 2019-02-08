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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.02.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Futbol dünyası yasta

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Futbol dünyası yasta

Manş Denizi'nde enkazı bulunan uçaktaki cesedin Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'ya ait olduğu belirlenmesinin ardından futbol dünyasının önemli isimleri sosyal medya hesaplarından taziye mesajlarını iletti.


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Mesut Özil, 28 yaşındaki futbolcunun fotoğrafıyla birlikte paylaştığı mesajda, "Ne kadar acı olduğunu anlatacak kelime yok. Dualarım Sala'nın ve pilotun aileleriyle birlikte." ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Arjantinli Diego Armando Maradona, Sala'nın ailesine ve arkadaşlarına destek mesajı gönderdiği sosyal medya hesabında, "Birçok kişi Sala için umutlu bir bekleyiş içindeydi, kötü haber için çok üzgünüm. Görüşmek üzere Emiliano." paylaşımını yaptı.
Sala'yı arama çalışmalarına 26 bin sterlin yardımda bulunan Paris Saint Germain'in Fransız futbolcusu Kylian Mbappe, üzerinde Sala'nın isminin yer aldığı yanan bir mumla yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde yat" dileğinde bulundu.

Manchester City forması giyen Arjantinli Sergio Agüero ve takım arkadaşları Benjamin Mendy ile Riyad Mahrez, Porto'nun kalesini koruyan Iker Casillas, Arsenalli Alexandre Lacazette, Arjantin Futbol Federasyonu, Barcelona Kulübü, Chelsea Kulübü, Boca Juniors Kulübü, Independiente Kulübünün aralarında yer aldığı çok sayıda futbolcu, federasyon ve kulüp, sosyal medya hesaplarından taziye mesajlarını paylaştı.

Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e 22 Ocak'ta yola çıkan Sala'yı taşıyan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, futbolcu ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

3 Şubat'ta uçağın enkazının yeri tespit edilmiş ve içindeki cesedin çıkarılması için çalışmalara başlanmıştı.
6 Şubat'ta çıkarılan ceset, kimlik tespiti için Isle of Portland'a götürülmüştü. Uçak ise hava şartları ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarılamamıştı.
İngiltere Premier Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Cardiff City, Sala'yı 19 Ocak'ta Nantes'tan transfer etmişti.

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