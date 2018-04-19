Futbol adamları Başkanı Av.Levent Erdoğan oldu
Başta Türk Futbolu olmak üzere, Türk Sporuna Uluslararası platformda başarılar sağlayacak spor adamları yetiştirilmesini amaçlayan Türkiye Futbol Adamları Derneğinin (TÜFAD) yeni Genel Başkanı futbol Camiasının yakından tanıdığı bir isim Av.Levent Erdoğan oldu.
Türk Futbolunun gelişmesine katkı sağlamaya yönelik faliyetler gösteren Türkiye Futbol Adamları Derneği TÜFAD genel başkanlığını yapacak olan Levent Erdoğan daha önce 3 farklı dönemde Beşiktaş jimnastik Kulübü As başkanlığı görevini yürüterek bu alanda bir ilke imza atmıştı. Deneyimli yönetici ayrıca Genel Başkanı olduğu TÜFAD’ın bir önceki dönemde 2. Başkanı olarak görev alıyordu.
Türkiye Futbol Adamları Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı Levent Erdoğan yaptığı açıklamada Yurt içinde ve yurt dışında Türk Futboluna hizmet etmiş ve katkılar sağlamış olan spor adamalarıyla birlikte, Türk futbolunun gelişmesine yönelik çalışmalarının yeni dönemde de süreceğini söyledi. TÜFAD genel başkanı Erdoğan Futbolumuzun daha etkin bir hale getirilmesi konusunda yapılan çalışmalara kendi bünyelerinde gerçekleştirecekleri projelerle destek vereceklerini vurguladı. TÜFAD başkanı Levent Erdoğan Levent Türk Futbolunun uluslar arası seviyede gelişimine katkı sağlayarak Türk Futbolunun tanıtılması yönündeki çalışmalarının bu dönemde artarak süreceğini söyledi.
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