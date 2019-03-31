"Futbol 90 dakika benden 15 dakikada mucize beklediler"

"Futbol 90 dakika ama benim Galatasaray kariyerim için 15 dakika ile sınırlıydı sanki! Bu kadar sürede mucizeler yaratmam istendi. Kariyerim çok daha parlak olabilirdi; ama sakatlıklar beni çok fazla etkiledi. En iyi olduğum dönemde 2 kere ayağım kırıldı. Sesiz, sakin ve içine kapanık biriyim. Türkiye’de bu prim yapmıyor. Golden sonra sosyal medyada paylaşımlar yapmam."

AYDIN Yılmaz, 1988 jenerasyonunun en yetenekli isimlerinden biriydi. 2005 yılında U17 Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu kupasını kaldıran Aydın’ı hafızalarımıza kazıyan olay 22 Ocak 2006’daki Konya-Galatasaray maçıydı. 84. dakikada oyuna giren Aydın, 0-0 giden maçın son saniyelerinde attığı golle takımını 1-0’lık galibiyete taşırken, bu unutulmaz an, o sezon kazanılan şampiyonluğun dönüm noktalarından biri oldu. Sonrasında herkes Aydın Yılmaz’dan ‘yıldız’ olmasını beklerken, işler umduğu gibi gitmedi. Yedek kulübesinden kurtulamayan Aydın, 2015’te Galatasaray’dan tamamen koptu. Bu sezonu boş geçiren Aydının Ataköy’deki evine konuk olup, kendi kariyeri, Galatasaray ve Türk futboluna dair sorular sorduk ve çarpıcı yanıtlar aldık...

Elazığspor maçında ayağım kırılınca her şey alt üst oldu

Galatasaray’da 10 kupa kazandın. Daha iyisini yapabilirdin ama olmadı. Neden? Daha iyisi tabii ki olabilirdi. Benim hatalarım da oldu muhakkak ama kısmetsizlikler çok oldu. Bazıları belki bahane olarak görebilir ama sakatlıklar kariyerimi çok etkiledi. Ne zaman bir çıkış noktasına gelsem sakatlıklar yaşadım. Galatasaray’daki kariyerim 2012-13 sezonundaki Elazığspor maçında ayağımın kırılmasıyla alt üst oldu. O tarihte 25 yaşındaydım ve üst düzey oynayabilecek noktaya gelmiştim. Sonrasında azmettim çalıştım, döndüm. Bu sefer alışma süreci adına PAF takımıyla çıktığım Fenerbahçe maçında ayağım aynı yerden bir kez daha kırıldı. Aynı bölgeye, aynı darbe. Bazı şeyler kısmet...

G.Saray’da arka arkaya 3 tane ilk 11’im yok

"Türkiye’de gençlerin arkasında durulmuyor. Bana hep ‘Bu çocuk yetenekli, 15 dakikada işi bitirmeli’ gözüyle bakıldı.”

Senden beklentiler çok büyüktü. Potansiyelin dikkate alınınca ‘Aydın Yılmaz, Türk futbolu için bir kayıptı’ diyorum. Katılır mısın? Şu bir gerçek; Türkiye’deki genç oyuncuların arkasında yeterince durulmuyor. Zaten Galatasaray kariyerimi incelerseniz bunu görürsünüz. Maçların son 10-15 dakikasında forma şansı buluyordum ve bu sürede benden her şeyi yapmam bekleniyordu.

‘Bu çocuk bu kadar yetenekli, 15 dakikada işi bitirmeli’ gözüyle bakılıyordu. Futbol 90 dakika ama benim Galatasaray kariyerim için 15 dakika ile sınırlıydı sanki! 15 dakikada mucizeler yaratmam istendi. Belki de 2006’daki Konya ve 2012’deki Braga maçlarında attığım goller alıştırdı insanları buna. Galatasaray’da benim arka arkaya 3 tane ilk 11 çıktığım maç yok! Aslında bu sadece benim değil Türkiye’nin sorunu...

"O sene bu sene! F.Bahçe’yi yeneceğiz"

“Bazı insanlar günlük sonuçlarla, biz Galatasaray olarak kazandığımız kupalarla konuşuyoruz. Ben bu sene Galatasaray’ın Kadıköy’den galibiyetle ayrılacağına inanıyorum."

İki hafta sonra Fenerbahçe-Galatasaray maçı var. Kadıköy’de 20 yıldır kazanamayan Galatasaray bu kez başarabilir mi? Başka bir takımın, ezeli rakibinin sahasında bir maç galip gelmek önemli değil. Önemli olan kupalar kazanabilmek... Bazı insanlar günlük sonuçları, bazıları da kazandığı kupaları, şampiyonlukları konuşuyor. Biz de Galatasaray olarak kaldırdığımız kupalar, müzemizdeki şampiyonluklarla konuşuyoruz. Bence önemli olan her zaman şampiyonluk! Ben bu sene Galatasaray’ın Kadıköy’den galibiyet ile ayrılacağına inanıyorum. Çünkü Galatasaray şampiyonluk yolunda, o maçı zaten kazanmak zorunda.

"FATiH TERiM’iN YERi AYRI"

Çalıştığın teknik direktörler içinde en iyi dönemini kiminle geçirdin? Seni en iyi anlayan teknik adam kimdi?

Fatih Terim’i her zaman ayrı tutuyorum. Hocamla ayrı bir bağımız vardır. Zaten Fatih hoca 2013’te Galatasaray’dan ayrılmasa idi, belki de ben hala o formayı giyiyor olabilirdim. Ayrıldıktan sonra bana, ‘Ben olsam buna izin vermezdim’ demişti. Fatih hoca oyuncular için bir şanstır...

"YABANCININ 1 YILDA ALDIĞINI 20 YILDA KAZANAMADIM"

Galatasaray’da hak ettiğin değeri gördüğüne inanıyor musun? Florya’da 20 senem geçti ve orada he zaman hak ettiğimiz değeri gösterdiler. Ama Galatasaray A Takımı’nda daha fazla süre alabilirdim. Daha fazla arkamda durulabilirdi. Ülkemize gelip tüm

sezon oynayan ya da hiç oynamadan para kazanan yabancı futbolcular oldu. Bu noktada hep bizim kazandığımız paralar konuşuldu. Baktığınızda ben bir yabancı oyuncunun bir sezonda kazandığını, Galatasaray’da 20 senede kazanmamışımdır!

"BEN TRiBÜNE OYNAYAMAM!"

İyi gitmeyen kariyerinde senin hataların neydi? Benim hatalarım tabii ki olmuştur. Nasıl diyeyim; ben biraz sessiz, sakin ve içine kapanık biriyim. Türkiye’de bu prim yapmıyor. Özellikle taraftara, tribüne oynamam. Golden sonra sosyal medyada paylaşımlar yapmam! Bu karakterle alakalı bir şey. Belki o dönemde ikili ilişkileri daha iyi götürsem daha da farklı olabilirdi. Ben kariyerim boyunca özel hocalarla da çok çalıştım. Kendime baktım. Ama sakatlıklar çok uzun sürdü İki kere ayağım kırıldı.

"GİZLİCE ÖZEL HOCA TUTMUŞTUM"

‘Türk oyuncular iyi çalışmıyor’ diyenlere katılır mısın? Ben bugüne dek kimseye anlatmadım; 21 yaşında G.Saray’da oynarken benim özel antrenörüm vardı. Gizli gizli çalışıyorduk. Kulüplerin gençlerin gelişimiyle daha fazla ilgilenmesi gerekli. Mantalitemiz değişmeli.

"KIRGIN DEĞİLİM AMA..."

G.Saray’da herhangi bir bir kimseye kırgınlığın var mı? G.Saray’dan ayrıldığım sezonun başında para pazarlığı yaptığım iddiası ortaya atıldı. ‘Aydın 2 milyon dolar istiyor’ diye yazanlar oldu. Bu beni çok kırdı. Taraftarların tepkisi olmuş, kulüp de sözleşme imzalamamıştı. Bir şey diyemiyorsunuz! Ama ben kimseye kırgın değilim. Eden bulur elbet karşılığını.

BAŞAKŞEHiR’iN ŞANSI YÜZDE 60

G.Saray ile Başakşehir arasındaki şampiyonluk yarışı için neler söylersin? Başakşehir, 3-4 sezondur iyi bir futbol oynuyor. Avantajları da var ama sonuçta Galatasaray gibi bir rakiple çekişiyor. Galatasaray, şampiyonluk maçlarını çok ayrı bir motivasyonla oynayan, şampiyon ruhlu bir takım. 6 puanlık fark nedeniyle Başakşehir’i biraz önde görüyorum. Yüzde 60’a yüzde 40.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!