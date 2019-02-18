Fury'den 80 milyon sterlinlik anlaşma!
Ağır sıklet boks sporcusu Tyson Fury, gelecek dövüşleri için ESPN'ile 80 milyon sterlinlik bir anlaşma imzaladı.
Anlaşma Deontay Wilder ile yapılacak tekrar maçını da kapsıyor. İngiliz sporcu, eski yayın haklarını elinde bulunduran Amerikan şirketiyle masaya oturacak.
Fury'nin, yenilgisiz boksör Anthony Joshua ile de maç yapacağı konuşuluyor.
Yayıncıların Wilder, Fury ve Joshua'nın maç yapması için saha sık bir araya geleceği ifade ediliyor.
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