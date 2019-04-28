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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: Reuters
28.04.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Furkan'lı 76ers mağlup, Raptors 1-0 öne geçti!

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Furkan'lı 76ers mağlup, Raptors 1-0 öne geçti!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 108-95 yenen Toronto Raptors, Doğu Konferansı yarı final serisinde 1-0 öne geçti.

Doğu Konferansı yarı final ilk karşılaşmasında 76ers'ı konuk eden Raptors, yıldız oyuncusu Kawhi Leonard'ın play-off'lardaki kariyer sayı rekorunu kırdığı mücadeleden 108-95 galip ayrıldı ve seriye iyi başlangıç yaptı.

Raptors'ta Leonard, 45 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 2 top çalmayla galibiyette ön plana çıktı. Mücadelede Pascal Siakam 29 sayı, 7 ribauntla oynadı.

76ers'ta JJ Redick 17, Joel Embiid 16, Tobias Harris ve Ben Simmons 14'er sayı attı. Furkan Korkmaz ise 11 dakika 39 saniye süre aldığı karşılaşmayı 5 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

- Son yarı finalist Nuggets

Denver Nuggets, sahasında San Antonio Spurs'ü 90-86 mağlup ederek play-off ilk tur serisini 4-3 kazandı ve konferansların son yarı finalisti oldu.

Batı Konferansı play-off ilk tur serisi 7. maçında 21 sayı, 15 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yapan Nikola Jokic, Nuggets'ı galibiyete taşıdı. Ev sahibi ekipte Jamal Murray 23, Gary Harris 11 sayı kaydetti. Nuggets, Batı Konferansı yarı finalinde Portland Trail Blazers ile eşleşti.

Spurs'te Rudy Gay 21, DeMar DeRozan ve Bryn Forbes 19'ar, LaMarcus Aldridge 16 sayı buldu.

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Furkanlı 76ers mağlup, Raptors 1-0 öne geçti

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