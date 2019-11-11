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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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11.11.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

NBA'de gecenin sonuçları | Furkan'dan Hornets potasına 17 sayı

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NBA'de gecenin sonuçları | Furkan'dan Hornets potasına 17 sayı

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, takımının Charlotte Hornets'ı 114-106 yendiği maçta 17 sayı kaydetti.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets'ı 114-106 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. 76ers'ta oynayan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, kasım ayındaki başarılı form grafiğini Hornets karşısında da sürdürdü. 22 yaşındaki Furkan, takımının Hornets'ı 114-106 mağlup ettiği karşılaşmada 17 sayı, 3 ribauntla oynadı.

Ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 18 sayı, 9 ribaunt, Al Horford 15 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle mücadele etti. Hornets'ta Cody Zeller'ın 24 sayı, 7 ribaunt ve Devonte Graham'in 19 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, New York Knicks deplasmanından 108-87 galip ayrıldıkları mücadelede 5 sayı, 5 asist, 2 ribaunt üretti.

Ersan İlyasova ise takımı Milwaukee Bucks'ın, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 121-119 yendiği karşılaşmayı, 4 sayı ve 4 ribauntla tamamladı.

Son şampiyon, Lakers'a "dur" dedi

Geçen yılın şampiyonu Toronto Raptors, deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 113-104 yenerek rakibinin 7 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Raptors'ı galibiyete, 24 sayı, 11 ribaunt, 3 blokla oynayan Pascal Siakam ve 23 sayı, 10 asist, 7 ribaunt üreten Fred VanVleet taşıdı.

Lakers'ta Anthony Davis 27 sayı, 8 ribaunt, 4 blok, LeBron James de 13 sayı, 13 ribaunt, 15 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 98-100 (Uzatmada)

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 114-106

Orlando Magic-Indiana Pacers: 102-109

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 119-121

New York Knicks-Cleveland Cavaliers: 87-108

Phoenix Suns-Brooklyn Nets: 138-112

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks: 124-113 (Uzatmada)

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 104-113

Sloukastan Atatürk pankartı açıklaması
Sloukas'tan Atatürk pankartı açıklaması
Harden bildiğiniz gibi...NBA'de sabaha karşı oynanan maçta James Harden, Kyrie Irwing karşısında muazzam bir harekete imza attı.
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NBAde gecenin sonuçları | Furkandan Hornets potasına 17 sayı

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