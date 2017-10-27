Furkan Korkmaz'la ilgili sürpriz gelişme!

Philadelphia 76ers, dün milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın alt takım Delaware 87ers'a gönderildiğini duyurmuştu. Yapılan bu açıklamanın üzerinden 24 saat geçmeden ilginç bir iddia gündeme geldi.
Furkan Korkmaz Delaware 87ers ile antrenmana çıktıktan sonra, teknik kadronun raporu doğrultusunda tekrar Philadelphia 76ers kadrosuna geri çağrıldı.
Yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktıktan sonra gelişimi için daha iyi olacağını söyleyen 20 yaşındaki Furkan, konsantre bir şekilde çalışmaya devam edeceğini söyledi.
İddianın sahihibi ve Philadelphia 76ers'a yakınlığı ile bilinen gazeteci Jeff Skversky, Furkan'ın antrenmandan sonra tekrar Sixers kadrosuna alındığını söyledi. Bu gelişme hakkında ABD basını birçok kez haber yapsa da Philadelphia 76ers'tan henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. (Ntvspor)