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Basketbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 01:41,Son Güncelleme:/

Furkan Korkmaz'dan kritik üçlüğü, Philadelphia 76ers'ı güldürdü!

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Furkan Korkmaz'dan kritik üçlüğü, Philadelphia 76ers'ı güldürdü!

Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın son bölümüne damgasını vurduğu maçta Brooklyn Nets'i, 117-111 mağlup etti.

NBA'de Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers'ı ağırladı. Karşılaşmayı Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers 117-111'lik skorla kazandı.

Milli basketbolcumuz, maçın bitimine 23 saniye kala attığı kritik üçlükle galibiyetin mimarlarından oldu.

Furkan Korkmaz mücadeleyi 10 sayı, 2 ribaund, 3 asistle tamamladı.

Furkan Korkmazdan kritik üçlüğü, Philadelphia 76ersı güldürdü

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