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Furkan Korkmaz takımının en iyileri arasında yer aldı

NBA hazırlık maçında Philadelphia Sixers, Boston Celtics‘e 113-96 yenilirken Furkan Korkmaz takımının en iyileri arasında yer aldı.

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İstatistik

Kenardan gelip 19 dakika süre alan Furkan Korkmaz 3/4 üçlük, 2/3 iki sayı isabetiyle 13 sayı attı, 6 ribaund, 3 asist, 1 top çalmaya karşın 2 top kaybetti. Korkmaz'ın sahada olduğu dakikalarda Philadelphia rakibinden 16 sayı fazla attı.

Sakatlıktan dönen Dario saric 20 dakikada 9 sayı, 7 ribaund üretti, Ben Simmons 15, Markelle Fultz 12 sayı kaydetti.

Boston Celtics'te ise Semi Ojeleye 16, Abdel Nader ve Terry Rozier 15 sayı ile mücadele etti.

Furkan benchten gelerek 19 dakika süre alırken, 3-4 üç sayı, 5-7 şut isabetiyle 13 sayı-3 asist-6 ribauntla maçı tamamladı. (BasketFaul)

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