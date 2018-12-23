Furkan Korkmaz parlıyor, 76ers 22. galibiyete ulaştı!
Philadelphia 76ers'ın sahasında Toronto Raptors'ı 126-101 yendiği maçta milli basketbolcu Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı.
Philadelphia 76ers'ta forma giyen Furkan Korkmaz, Raptors'ı 126-101 mağlup ettikleri karşılaşmada 19 dakika 23 saniye süre aldı ve 16 sayı, 4 ribaunt, 3 top çalmalık performans sergiledi.
Sezonun 22. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Joel Embiid 27 sayı, 11 ribaunt, Ben Simmons 26 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, Jimmy Butler 12 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.
Bu sezon 10. kez sahadan mağlup ayrılan Doğu Konferansı lideri Raptors'ta Pascal Siakam 26, Kyle Lowry 20 sayı üretti.
- Harden'dan 39 sayı
Houston Rockets, evinde San Antonio Spurs'ü 108-101'lik skorla geçti.
Rockets'ta James Harden 39 sayı, 10 asist, 4 ribaunt, Clint Capela 21 sayı, 23 ribauntla sezonun 17. galibiyetine katkı sağladı.
Üç maç sonra kaybederek 16. mağlubiyetini yaşayan Spurs'te DeMar DeRozan, 28 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, LaMarcus Aldridge ise 18 sayı, 6 ribauntluk performans ortaya koydu.
Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 132-111
Washington Wizards-Phoenix Suns: 149-146 (Uzatmada)
Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 126-101
Miami Heat-Milwaukee Bucks: 94-87
Houston Rockets-San Antonio Spurs: 108-101
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 120-116
Utah Jazz-Oklahoma City Thunder: 106-107
Günün en popüler basketbol/iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle