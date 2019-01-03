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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
İHA
03.01.2019 - 11:15, Son Güncelleme:

Furkan Korkmaz: 'Kültüre ve ortama alıştım'

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Furkan Korkmaz: 'Kültüre ve ortama alıştım'

NBA’de Philadelphia 76ers’ta forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, Los Angeles Clippers maçı sonrasında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

119- 113’lük skorla galip oldukları karşılaşma sonrası rakip takım Clippers’ın performansıyla ilgili konuşan Furkan, "Genel anlamda basit bir maç gibi gözükse de son çeyrekte geri gelmeyi başardılar ve güzel bir performans ortaya koydular" dedi.

Clippers maçından galibiyetle ayrılmalarının takımı adına önemli olduğunu vurgulayan 21 yaşındaki basketbolcu, yaklaşık bir haftadır deplasmanda oynadıklarını aktararak, ligin yarısına yakın kısmının tamamlandığını ve play-off sıralarının oluştuğu önemli bir döneme girdiklerini ifade etti.

"Yapabileceğim tek şey en iyi performansımı göstermek”
Korkmaz, ayrıca NBA’de geçirdiği ikinci senesinde kültüre ve ortama daha çok alıştığını söyledi.

Geçtiğimiz seneye göre sezon başındaki iniş, çıkışlara rağmen daha rahat olduğunu belirten Furkan, "Benim burada yapabileceğim tek şey sahaya çıktığımda gösterebileceğim en iyi performansı göstermek. Onun dışında bazı şeyleri kontrol edemiyorsunuz" açıklamasını yaptı.

"Milli takımda çok genç ve yetenekli oyuncular var"
Çin'de düzenlenecek olan Dünya Basketbol Şampiyonası’nda forma giyecek olan milli oyuncu, amacının ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğinin altını çizdi.

İlk kez bir dünya şampiyonasında forma giyeceğini belirten Korkmaz, "Çok heyecanlıyım. Takımda birkaç abimiz olacak. Onun dışında çok genç bir kadroyla orada olacağız. Takımda yetenekli ve genç oyuncular var. Bir kısmı yıldız milli takımda beraber oynadığım arkadaşlar” ifadelerini kullandı.

Kendisine gelen taraftar desteğine de değinen milli oyuncu, NBA maçlarından önce ve sonra gelen mesajları gördüğünü bu destek mesajlarının kendisini mutlu ettiğini ve buna ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

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