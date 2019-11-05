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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.11.2019 - 09:23, Son Güncelleme:

Furkan Korkmaz, kariyer rekoru kırdı!

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Furkan Korkmaz, kariyer rekoru kırdı!

Philadelphia 76ers forması giyen Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, attığı 20 sayıyla kariyer rekoru kırdı.

Philadelphia 76ers'ın Phoenix Suns'a 114-109 mağlup olduğu maça ilk 5'te başlayan Furkan Korkmaz, 20 sayı attı ve kariyer rekoru kırdı.

Furkan 34 dakika sahada kalırken 20 sayısının yanına 5 ribaund ve 2 asist ekledi.

Genç yıldız, 7'de 4 üçlük isabetiyle de dikkat çekti. Furkan, bir önceki maçta da Portland karşısında son saniye basketiyle takımına galibiyeti getiren oyuncu olmuştu.

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Furkan Korkmaz, kariyer rekoru kırdı

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