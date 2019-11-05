Furkan Korkmaz, kariyer rekoru kırdı!
Philadelphia 76ers forması giyen Milli basketbolcu Furkan Korkmaz, attığı 20 sayıyla kariyer rekoru kırdı.
Philadelphia 76ers'ın Phoenix Suns'a 114-109 mağlup olduğu maça ilk 5'te başlayan Furkan Korkmaz, 20 sayı attı ve kariyer rekoru kırdı.
Furkan 34 dakika sahada kalırken 20 sayısının yanına 5 ribaund ve 2 asist ekledi.
Genç yıldız, 7'de 4 üçlük isabetiyle de dikkat çekti. Furkan, bir önceki maçta da Portland karşısında son saniye basketiyle takımına galibiyeti getiren oyuncu olmuştu.
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