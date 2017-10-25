Furkan Korkmaz: İnsanların desteği sayesinde buralardayız

Başarılı yıldız, NBA ortamından milli takıma ve Avrupa-NBA farkına kadar çok sayıda noktaya değindi...

* Furkan, hazırlık dönemi nasıl geçti? NBA’de olmak nasıl hissettiriyor?

- Tabii ki benim için büyük bir deneyim oluyor. Burada en iyi oyuncularla birlikte antrenman yapmak, onlarla beraber mücadelenin içerisinde olmak beni gerçekten gururlandırıyor. NBA çok büyük bir platform ve benim için uzun bir süreç... Henüz yeni bir takımız ve birçok takım arkadaşım -benim gibi- takıma yeni katıldı, birbirimizi tanıma aşamasındayız. Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.

* Cedi Osman ile zaten görüşüyorsundur fakat Mehmet Okur ile iletişime geçme şansına sahip olup, olmadığını merak ediyorum.

- Mehmet Ağabey ile NBA Yaz Ligi esnasında kısa bir görüşme fırsatım oldu. Vegas’ta onun da benim de programlarımız çok yoğundu, sadece oturup, 15-20 dakika konuşabilme şansımız vardı.

* Sana göre NBA ile Avrupa arasındaki en büyük fark nedir Furkan?

- Buradaki en büyük fark atletizm ve çabukluk ile birlikte kuvveti sahaya yansıtmak. NBA’deki oyuncular gerçekten çok kuvvetli ve atletizm ile birlikte bunu sahaya kolay bir biçimde yansıtabiliyorlar. Bazı oyuncular vardır çok atlettirler ama o fiziksel temasa uyum sağlayamazlar ama buradaki oyuncuların hepsi bunu çok iyi uyguluyor.

* FIBA 2019 Dünya Kupası’nın eleme karşılaşmaları için milli takımların aday kadroları açıklandı. Bildiğin üzere NBA oyuncuları kadrolara davet edilemedi. Bununla ilgili neler düşünüyorsun?

- Bu çok büyük bir polemik açıkçası. Resmi olarak tüm taraflar açıklamalar yapıyor. Oyuncular olarak bizim açımızdan oraya davet edildiğimiz zaman sahaya çıkıp, elimizden gelenin en iyisini yapmaktır. Bu durumdan ötürü elemelerde forma giyemeyeceğim ama umuyorum ki takım arkadaşlarım ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır.

* Son dönemde oyun NBA’de her zamankinden daha hızlı hale geldi. Sen bireysel antrenmanlarında bu değişimin etkilerini göz önünde bulunduruyor musun?

- Antrenmanlarımız çok yüksek tempoda oluyor ama sezon başladıktan sonra takım halinde antrenman yapma şansımız fazla olmuyor. Antrenmanları maç temposunda yapmaya çalışıyoruz, hatta bazen özel antrenmanların üzerine maçlardan daha fazla düşmemiz gerektiği oluyor. Beni yoruyor ancak bu sürecin faydalarını süre almaya başladıkça göreceğimi düşünüyorum.

* Türkiye’de seni destekleyen ve takip eden önemli bir kitle var, onlar için neler söylemek istersin?

- Onların desteği ile buralara kadar geldik, Cedi de ben de aynı şekilde. Yeni bir sistem, bilmediğiniz bir ülkeye gelip, bambaşka bir düzene uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Açıkçası alabildiğimiz kadar yardıma ihtiyacımız olacak.

* Furkan, Philadelphia 76ers’ın bu sezon özelindeki hedefi nedir?

- Üst üste maçlar kazanıp, galibiyet serileri neticesinde play-off’a kalmamız gerekiyor. Umarım bizim için iyi bir sezon olur, ilk hedef play-off’a kalmak, ondan sonrasını adım adım düşüneceğiz. (Trendbasket)