Furkan Korkmaz dinamizm ve heyecan kazandırdı

1- RUSYA MAÇINDAKİ PANİK YOK

İlk maçta Rusya karşısında yaşadığımız panik, Büyük Britanya karşısında ilk yarı itibariyle yerini sakinliğe ve akıllı bir oyuna bırakmış. Olgun hücumlarla, Büyük Britanya'yı dağıtmayı bildik.

2- FURKAN KORKMAZ FAKTÖRÜ

Bench'ten gelen Furkan Korkmaz, takıma 9 sayının yanı sıra dinamizm ve heyecan da kazandırdı. Semih ve Barış da boyalı alanda üstün bir katkı verdi.

3- FAUL ÇİZGİSİNE YOLLAMADIK

Rusya maçı aksine Türkiye, bu kez rakibi Büyük Britanya'yı serbest atış çizgisine götürmeyecek kadar titiz oynuyor. İlk iki çeyrekte rakip sadece 1 kez serbest atış kullanabildi.

4- MELİH TOPARLANINCA...

Melih Mahmutoğlu, ilk Rusya maçı aksine çok daha başarılı bir oyun sergiliyor. İkinci yarıda da performansıyla kilit bir rol oynaması gerekli.

5-CLARK'I DURDURDUK

Boyalı alanda Daniel Clark silahını durdurmasını bildik ve 5 sayıda tuttuk. Şimdiye dek taraftar desteğiyle de birlikte duvar gibi bir savunma yaptık.