Furkan Korkmaz, Cedi Osman'ın kalbini kırdı! Fake...
NBA'de temsilcilerimiz Furkan Korkmaz ile Cedi Osman, bu sabaha karşı birbirlerine rakip oldular...
NBA'de Cleveland Cavaliers ile Philadelphia 76ers karşılaştı. Maçın ilk yarısından oyuna ağırlığını koyan 76ers rahat bir galibiyet elde etti ve maçı 114-95 kazandı.
Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz maçı 13 sayı 4 ribaund ile tamamladı. Cedi Osman ise 5 sayı, 4 ribaund kaydetti.
Karşılaşmaya Furkan'ın sayısında Cedi Osman'a attığı fake damga vurdu;
🏀 En yakın arkadaşa bu yapılır mı?— Spor Arena (@sporarena) November 18, 2019
🤨 @FurkanKorkmaz, @cediosman'ın kalbini kırıyor pic.twitter.com/zM3KrGH6pP
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