Furkan Korkmaz, 76ers'ı galibiyete taşıdı!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriFurkan Korkmaz, 76ers'ı galibiyete taşıdı!
GeriBasketbol Furkan Korkmaz, 76ers'ı galibiyete taşıdı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Kaynak: AA
09.01.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Furkan Korkmaz, 76ers'ı galibiyete taşıdı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Furkan Korkmaz, 76ers'ı galibiyete taşıdı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers (Sixers), milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın skorer oyununun yardımıyla, konuk ettiği Washinghton Wizards'ı 132-115 mağlup etti.

Doğu Konferansı temsilcilerinin karşılaşmasında, Philadelphia 76ers, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede ağırladığı Washinghton Wizards'ı 132-115 yendi.

Sezonun 27'nci galibiyetine imza atan Sixers'ta mücadeleye ilk 5'te başlayan ve 24 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz 16 sayı, 4 asist ve 2 ribaunt ile galibiyette önemli rol oynadı. Landry Shamet 29, Jimmy
Butler 20 sayı, Joel Embiid ise 20 sayı ve 10 ribauntla takımın diğer skorerleri oldu.

Bu sezon 25'inci kez kaybeden Wizards'ta Bradley Beal 28 sayı ile takımının en skoreri olurken, Jeff Green ise 15 sayı kaydetti.

- Cedi Osman 100. maçında kaybetti

Indiana Pacers ise sezonun 27. galibiyetini deplasmanda Cleveland Cavalies'ı 123-115 mağlup ederek aldı.

Pacers'ta Thaddeus Young 26, eski Fenerbahçeli Bojan Bogdanovic 23, Victor Oladipo 17 sayı, Domantas Sabonis de 15 sayı ve 9 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Bu sezon 33. kez kaybeden Cavaliers'ta Alec Burks 19 sayı ve 7 ribaunt, Tristan Thompson 15 sayı ve 13 ribauntla oynadı. Kariyerindeki 100. NBA maçına çıkan milli basketbolcu Cedi Osman ise ilk 5'te başlayarak 32 dakika süre aldığı mücadeleyi 15 sayı, 3 asist ve 2 ribauntla tamamladı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde... 

Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 115-123
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 132-115
Miami Heat-Denver Nuggets: 99-103
Toronto Raptors-Atlanta Hawks: 104-101
Oklahoma City Thunder-Minnesota Timberwolves: 117-119
Phoenix Suns-Sacramento Kings: 115-111
Golden State Warriors-New York Knicks: 122-95
Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 128-109 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 992(6,5h-13,5h)Darüşşafaka - Cska Moskova
    2
    İM2/2
    2,25
    2763kez oynandı
Hemen Oyna
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Altınordu üretmeye devam ediyor

Furkan Korkmaz, 76ers'ı galibiyete taşıdı!

Manchester United'a Solskjaer dokunuşu

THY Avrupa Ligi'nde 18. hafta heyecanı