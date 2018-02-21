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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerBasketbol HaberleriFurkan Aldemir: Gruptan lider çıkmak istiyoruz
Basketbol Furkan Aldemir: Gruptan lider çıkmak istiyoruz
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Basketbol
aa-spor
21.02.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Furkan Aldemir: Gruptan lider çıkmak istiyoruz

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A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Furkan Aldemir, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda İsveç ve Letonya ile yapacakları maçları kazanmak istediklerini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Furkan, Letonya ve Ukrayna'yı yenip gruba 2'de 2 yaparak başladıklarını belirterek, "İlk iki maçı kazanmamız takımın öz güveni açısından çok iyi oldu. Genç ve yeni bir takımız. Böyle maçları kazanmak, hem öz güven hem de takım içerisindeki uyumu sağlamak açısından önemliydi." dedi.

İsveç'i çok iyi tanımadığını ama karşılarında seyircisi önünde savaşan bir takım bulacaklarını düşündüğünü dile getiren Furkan, şöyle devam etti:
"Gruptan birinci olarak çıkmamız lazım. Bunun bilincinde ilerliyoruz. Dolu bir salonda oynayacağız. Oraya, bunları bilerek gidiyoruz. Biz de savaşacağız ve galibiyet için oynayacağız. İnşallah hem İsveç'te hem de Letonya'da galibiyet alarak ülkemize mutlu bir şekilde döneceğiz."
Furkan, üst grupta daha kaliteli ekiplerle karşılaşacaklarını ve çekişmeli maçlar oynayacaklarını vurgulayarak, "Buradan üst gruba taşıyacağımız her galibiyet bize avantaj sağlayacaktır. Dünya Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. O yüzden aldığımız her galibiyet bizim için ayrı bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRK OYUNCULARIN SÜRE BULMASI GEREKİYOR"

Furkan Aldemir, Türk basketbolcuların kulüp takımlarında daha fazla süre bulmaları gerektiğini belirtti.
Oyuncuların kendilerini antrenmandan ziyade, oynayarak geliştireceğini vurgulayan Furkan, "Oynayarak milli takıma gelen oyuncu, daha fazla öz güven hisseder. Bu da milli takım için daha başarılı olmasını sağlar. Türk basketbolunun gelişmesini istiyorsak, Türk oyuncuların süre bulması gerekiyor. Türk basketbolcular ne kadar çok oynarsa, milli takım için o kadar daha iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir geçiş dönemi yaşadıklarını anlatan Furkan, şunları kaydetti:
"Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Ayrıca NBA'de (Amerikan Basketbol Ligi) forma giyen Cedi Osman, Furkan Aldemir, Ersan İlyasova ve Ömer Aşık gibi oyuncularımız var. Onlar da bize katkı yapacak. Sezon içerisinde takımı diri tutmak istiyoruz. Bu genç ve yeni kadroyla Dünya Şampiyonası'na giderek, orada başarı elde etmek istiyoruz."

Yoğun maç fikstürüne de değinen Furkan, "Hem fiziksel hem de mental açıdan kolay değil. Oyuncular yoruluyor ama kendimizi diri tutmaya çalışıyoruz. Bu bizim işimiz, bundan kaçmak diye bir şey olmaz. Milli takım için oynamak ise farklı bir duygu. Biz hazır olarak maçlara çıkmaya çalışıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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